Extrasäljare till vår nya butik i Nova Lund
2025-09-19
Butikssäljare till vår butik i Nova Lund.
Vi säljer kläder från välkända leverantörer såsom Replay, Samsoe Samsoe, NN07, Neo Noir, Morris, Ralph Lauren, Gant, Matinique, Mos Mosh, Selected Femme, Levete Room, True Religion, Barbour, Five Units m.fl.
Vi söker engagerade, serviceinriktade och självgående säljare till vår nya butik i Nova Lund som öppnar i slutet av augusti. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande tjänst sedan tidigare samt ett genuint intresse för mode och konfektion.
Vi värdesätter ett förhållningssätt till kunden som bygger på långsiktighet och förtroende. Som butikssäljare på DO Design Only har du ett stort intresse för försäljning, att upprätthålla en god kundrelation och leverera en köpupplevelse utöver det vanliga.
Vi söker dig som:
• Tar en aktiv roll i att uppnå företagets och butikens uppsatta mål
• Är engagerad, målinriktad och ansvarsfull
• Har ett genuint intresse för mode och konfektion
"De bästa säljarna går primärt till jobbet för att det är kul. De gillar genuint att möta kunder, skapa affärer och allt arbete kring affären. Denna genuina känsla uppfattas av kunderna vilket gör att de säljer mer och har ännu roligare."
Om Dig.
• Positiv inställning i allmänhet och förändringsvillig i synnerhet
• Förståelse för att kundbemötandet är avgörande för att överträffa kundens förväntningar
• Älskar kläder och vill vara en del i ett team som ständigt tar sig an utmaningar
• Kunnig och intresserad av konfektion och våra produkter
Vår hemsida: www.design-only.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: info@design-only.se Arbetsgivarens referens
