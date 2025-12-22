Extrapersonal till Torsby
2025-12-22
Publiceringsdatum2025-12-22
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Hemligheten till att få pengarna att räcka längre kan vara ditt nya extrajobb på IndustriSupports pool i Torsby.
Hur mycket du vill unna dig bestämmer du själv då detta är ett utmärkt kombinationsjobb där du själv lägger dig tillgänglig vecka för vecka eller dag för dag. Detta är extrajobbet åt dig som redan har en annan huvudsaklig sysselsättning.
Nu kanske du funderar på vad är kravet "annan huvudsaklig sysselsättning"?
• Det innebär att du fyller dina dagar med ett annat jobb till 50%, studier till 50%, driver eget bolag, eller har slutat att jobba för du uppnått pensionsåldern. För att gå vidare i urvalet måste det framgå TYDLIGT i ditt CV och personliga brev vad du annars har för dig.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett trevligt arbetslag och få en ordentlig upplärning på arbetsplatsen. Arbetsplatsen erbjuder modern utrustning och du kommer att rapportera resultat och avvikelser i de system som finns upprättade, så det skadar inte om du har god datavana.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper. Vi ser att du är en prestigelös och positiv ambassadör hos våra kundföretag. Anpassning är A och O där du med enkelhet tar instruktioner och utför arbetsmomenten på bästa sätt. Självklart förutsätter jobbet att du är flexibel som ställer upp när det behövs och har god kommunikation. Industrivana och ett intresse för teknik är ett stort plus.
Vi söker dig som
Vi söker dig som vill arbeta extra och som är intresserad av ett intressant industrijobb.
Meriterande om du har/går utbildning och erfarenhet inom industri samt truckkort men även du med annan bakgrund är välkommen att söka.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2916". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
9658967