Extrapersonal till produktion i Tingsryd
Maxkompetens Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Tingsryd Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Tingsryd
2025-08-08
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxkompetens Sverige AB i Tingsryd
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och letar efter ett aktivt extrajobb - även under sommaren?
Då har vi den perfekta möjligheten för dig! Maxkompetens söker nu engagerad personal för extraarbete inom produktion i Tingsryd. Arbetspassen är främst förlagda till helger och kvällar, men även dagtid kan förekomma vid behov.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som produktionspersonal kommer du att ingå i ett mindre arbetslag där samarbete och ansvarstagande är en viktig del av det dagliga arbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
• Arbete med maskiner inom tillverkningsindustrin
• Packning, kvalitetskontroll och bedömning enligt fastställda instruktioner
• Pallregistrering och hantering av färdigställda produkter
• Löpande uppdatering och efterlevnad av nya instruktioner och rutinerProfil
För den här tjänsten söker vi dig som trivs i en producerande miljö och uppskattar ett praktiskt arbete med tydliga processer. Du är noggrann, lojal och ansvarstagande, samtidigt som du är nyfiken och lärvillig. Du har ett naturligt driv, vill utvecklas och tar dig an nya arbetsmoment med engagemang. Du trivs med att arbeta i mindre team, där alla tar ansvar och förstår vikten av gott samarbete för att nå gemensamma mål.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från tillverkande produktion, men det är inget krav. Truckkort är meriterande och kan ge dig fler möjligheter i arbetet, men är inte ett krav för tjänsten. För att vara aktuell behöver du kunna arbeta kvällar och helger samt vara flexibel och tillgänglig vid behov även under dagtid. Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift. Bor du inte i Tingsryd ser vi gärna att du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi erbjuder dig
Vi sätter oerhört stort värde på dig som medarbetare hos oss på Maxkompetens. Hos oss får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats oavsett om du arbetar en kort period eller flera år som anställd hos oss. Din konsultchef är mån om kontakten med dig och kommer både besöka dig ute hos kundföretaget, men finns också tillgänglig via telefon och för personliga möten på Maxkompetens kontor.
Vi vill inget hellre än att hjälpa dig att utvecklas och lyckas i din jobbkarriär. Samtidigt ger vi dig branschens bästa friskvårdsersättning. Självklart erbjuder vi dig en formell trygghet när det kommer till allt det arbetsrättsliga såsom lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension och sjukfrånvaro som medföljer stämpeln av att vara ett auktoriserat bemanningsföretag. Hoppas att du vill vara en del av oss!
Övrig information
• Placeringsort: Tingsryd
• Lön: Enligt kollektivavtal
• Start: enligt överenskommelse
Tycker du att beskrivningen passar in på dig och låter som en rolig utmaning? Ansök då till tjänsten redan idag. I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet och vi ser fram emot att läsa just din ansökan. Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.?
Har du frågor angående tjänsten eller processen i sin helhet så kontakta ansvarig rekryterare, Lisa Andersson på telefon: 073- 436 81 02.
Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.?
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9879". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957), http://www.maxkompetens.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maxkompetens Sverige Kontakt
Lisa Andersson Lisa.Andersson@maxkompetens.se +46 73 436 81 02 Jobbnummer
9450769