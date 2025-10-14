Extrapersonal till produktion i Mariestad
Eterni Sweden AB/Göteborg / Processoperatörsjobb / Mariestad Visa alla processoperatörsjobb i Mariestad
2025-10-14
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB/Göteborg i Mariestad
, Sotenäs
, Göteborg
, Strömstad
eller i hela Sverige
HAR DU EN ANNAN HUVUDSAKLIG SYSSELSÄTTNING OCH LETAR EFTER EXTRAJOBB?
Är du en ansvarstagande och lösningsfokuserad person med god samarbetsförmåga som vill jobba extra? Nu söker vi proaktivt efter drivna och noggranna personer som vill stärka upp produktionen framöver hos ett större, välkänt företag i Mariestad!Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Som produktionsarbetare kommer du att arbeta i en modern och strukturerad produktionsmiljö. Dina arbetsuppgifter kan variera beroende på avdelning men kan till exempel innefatta:
Maskinövervakning och enklare maskininställningar
Montering och paketering
Kvalitetskontroller
Truckkörning
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Arbetet kan vara både fysiskt och stundtals i ett högt tempo - därför söker vi dig som trivs med att arbeta praktiskt och bidra till ett bra arbetsflöde tillsammans med kollegorna. Behovet är löpande och varierande, främst vid arbetstoppar, sjukfrånvaro och semestertider.Arbetstiderna kan variera mellan dag-, kvälls- och nattpass beroende på verksamhetens behov.
Nedan krav ställs på rollen:
Talar och skriver obehindrat svenska
Truckkort
Vi söker dig som:
Har annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier, deltidstjänst, pension)
Är noggrann, pålitlig och flexibel
Trivs med att arbeta i team
Har god arbetsmoral och positiv inställning
Tidigare erfarenhet av industri- eller produktionsarbete är meriterande, men inget krav.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är proaktivt upplagd och det är ett konsultuppdrag på heltid där du blir anställd av oss på Eterni och uthyrd till kund.
ÖVRIG INFORMATION
Eftersom annonsen är proaktiv kan det dröja med återkoppling, vid frågor kring tjänsten svarar Emma Rybo, emma.rybo@eterni.se
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Göteborg Kontakt
Emma Rybo emma.rybo@eterni.se Jobbnummer
9555270