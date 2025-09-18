Extrapersonal till personalpool inom produktion
FMR är specialister på rekrytering och bemanning inom industri-, teknik- och bygg/fastighetsbranschen på både tjänstemanna- och kollektivsidan. Vi förmedlar personal på såväl assistent-, specialist- som chefsnivå och har varit verksamma i mer än 25 år. Som helhetsleverantör av HR-tjänster erbjuder vi rekrytering, second opinion, bemanning och outplacement. Läs mer på www.fmr.nu.Svensson
Group är en Europeisk företagsgrupp specialiserad på emballage och hanteringsutrustning med tonvikt på kabel- slang och wireindustrin. Vi producerar och konstruerar kabeltrummor i trä, plywood, plast och stål samt relaterad lyft och hanteringsutrustning.
Till verksamheten söker vi nu extrapersonal för att täcka upp vid frånvaro av ordinarie personal vid företagets dagskift. Arbetstiden variera mellan 20-40 timmar/vecka beroende på behov. Kan eventuellt längre fram bli aktuellt för övertag av anställning.
Som framgår är vi intresserade att få kontakt med dig som kan och vill arbeta extra vid behov. Vi vänder oss därför till dig som antingen studerar/arbetar och kan kombinera dina studier/arbete med extraarbete eller dig som kanske avslutat din arbetsbana men gärna vill vara igång ibland i arbete.
Vi söker därför produktionspersonal som kommer att ingå i en pool där företaget kan ringa in den personal som behövs. Du kommer att få en god introduktion så att du kommer in i arbetet på ett bra sätt. Du kommer att vara anställd av FMR Rekrytering och Bemanning under perioden.
Vi tror att du tidigare har arbetat inom produktion och har vana att ingå i ett arbetslag men det är inget krav, det viktigaste är att du har en god arbetsvilja. Du är nyfiken, teknisk och gillar att jobba fysiskt.
Låter det intressant vill vi ha in din ansökan så fort som möjligt! Har du frågor så kontaktar du Krister Eliasson på FMR på telefon 0707-899606. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMR Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556086-5072), https://www.fmr.nu/lediga-jobb/ Arbetsplats
FMR Rekrytering och Bemanning AB Jobbnummer
9515590