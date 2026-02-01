Extrapersonal till litet HVB!
HVB-inst i Roslagen AB / Behandlingsassistentjobb / Norrtälje Visa alla behandlingsassistentjobb i Norrtälje
2026-02-01
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HVB-inst i Roslagen AB i Norrtälje
HVB-Institutet i Roslagen AB är ett bolag med lång erfarenhet av socialt arbete och har idag tillstånd att bedriva ett HVB för ungdomar samt konsulentstödd jour - och familjehemsvård. Vi har formell utbildning och kompetens, adekvat erfarenhet och framförallt en hög arbetsmoral med våra ungdomars individuella behov i fokus.
Vi söker just nu efter en till två personal som kan arbeta extra i varierad omfattning. Milton HVB är beläget i centrala Norrtälje. Milton är ett litet familjärt HVB-hem med 5 platser. Målgruppen är barn och unga i ålder 14-18 år med social problematik och omfattande beteendeproblematik. Vi tar emot placering enligt SoL och LVU.
Vi arbetar utifrån metoden KOBTIVA - Kognitiv och beteendeträning i vardagen - en evidensbaserad behandlingsmetod för ungdomar med sociala problem. Vår målsättning är att erbjuda en trygg, strukturerad och förutsägbar verksamhet. Vi tränar våra ungdomar i att skapa och upprätthålla funktionella beteenden som är stadigvarande över tid.
För att vara kvalificerad för tjänsten hos oss krävs minst två års eftergymnasial utbildning inom området socialt arbete. Med detta menar vi att du är utbildad behandlingspedagog, terapeut, behandlingsassistent eller socialpedagog. Det går även bra om du är utbildad beteendevetare alternativt socionom. Har du specifik erfarenhet av målgruppen är detta meriterande liksom kunskap vad gäller Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Motiverande Samtal (MI) samt kunskaper om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa hos barn och unga. Det är vidare meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med omfattande beteendeproblematik.
Vi söker dig som är en engagerad och driftig person med förmåga att arbeta strukturerat och systematiskt i vardagen. Som person är du varm och empatisk, kommunikativ och uppmärksam. Du är nyfiken och ansvarstagande för egen del samt även för ungdomarna och du strävar efter att vara en tydlig och god förebild. Vidare bör du vara tålmodig, trygg i dig själv och ha förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt samt behålla lugnet i stressiga situationer. Du förstår vikten av att ha en samsyn kring behandlingsarbetet. Du har god förmågan att sätta tydliga gränser och är samtidigt flexibel i en händelserik miljö. Du har en mycket god förmåga att skapa professionella och trygga relationer där du samtidigt kan stå kvar i eventuella konflikter.
På Milton HVB ser vi till vikten av en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. För att trivas hos oss, behöver du ha ett genuint intresse för att vara med och utveckla verksamheten mot gemensamma mål i enighet med vår arbetsmetod.
Som extrapersonal hos oss kommer du vara delaktig i det dagliga behandlingsarbetet med ungdomarna. Du kommer ingå i en liten och duktig arbetsgrupp som arbetar på schema vilket innehåller dagpass, kvällspass och dygnspass. Som extrapersonal erbjuds du arbetspass som är förlagda på dagtid/eftermiddagar/kvällar/nätter samt helg.
Du skall kunna följa både muntliga och skriftliga instruktioner i enighet med vår arbetsmetod och med löpande stöd av närmsta chef. Metoden ställer krav på att du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt har god datorkunskap, då dokumentation är ett viktigt verktyg i arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ett krav är att du har erfarenhet av behandlingsarbete på HVB för ungdomar.
Inför anställning krävs att du lämnar utdrag från misstanke - och belastningsregistret. Vi vill även kontakta referenser från tidigare arbetsgivare.
Observera att denna tjänst kräver att du har B-körkort för manuel bil.
Vi ber er att respektera vårt krav på en 2-årig eftergymnasial utbildning inom socialt arbete då vi ej frångår detta krav i vår verksamhet.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudande om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Endast ansökningar via mail.
E-post: Lisette@hvbinstitutet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Milton HVB - extrapersonal". Arbetsgivare HVB-inst i Roslagen AB
(org.nr 559032-1245)
Planetvägen 60 (visa karta
)
761 64 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HVB-Institutet i Roslagen Jobbnummer
9715854