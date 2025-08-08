Extrapersonal till Leröy i Kungälv
Leröy Seafood AB / Lagerjobb / Kungälv Visa alla lagerjobb i Kungälv
2025-08-08
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leröy Seafood AB i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Letar du efter ett deltidsjobb? Vi söker dig som kan jobba måndagar och onsdagar hos oss i Kungälv (20 tim/v). Du behöver kunna jobba bägge dagarna för att vara aktuell för tjänsten.Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Främst packning och orderplock av fisk och skaldjur
Vi vill att du
Kommunicerar obehindrat på svenska både i tal och skrift
Klarar av att arbeta i en kylig miljö - även arbete i frysen kan förekomma
Har god fysik då arbetet tidvis är tungt
Har ett eget driv och är självgående
Är bra på att samarbeta med andra
Är noggrann och behåller god kvalité i ditt arbeteÖvrig information
Arbetstiderna är främst dagtid måndag och onsdag, tex 07-18 eller 09-20 (deltid 20 tim/v), men det kan även finnas möjlighet att jobba tex kl 16-21 (deltid 9 tim/v).
Lön enligt avtal, kollektivavtal med Livs finns.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Välkommen med din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leröy Seafood AB
(org.nr 556313-4088), https://www.leroyseafood.com/sv/
Arntorpsgatan 18 (visa karta
)
442 45 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9450281