Extrapersonal till Leröy i Kungälv

Leröy Seafood AB / Lagerjobb / Kungälv
2025-08-08


Letar du efter ett deltidsjobb? Vi söker dig som kan jobba måndagar och onsdagar hos oss i Kungälv (20 tim/v). Du behöver kunna jobba bägge dagarna för att vara aktuell för tjänsten.

Publiceringsdatum
2025-08-08

Dina arbetsuppgifter
Främst packning och orderplock av fisk och skaldjur

Vi vill att du
Kommunicerar obehindrat på svenska både i tal och skrift
Klarar av att arbeta i en kylig miljö - även arbete i frysen kan förekomma
Har god fysik då arbetet tidvis är tungt
Har ett eget driv och är självgående
Är bra på att samarbeta med andra
Är noggrann och behåller god kvalité i ditt arbete

Övrig information
Arbetstiderna är främst dagtid måndag och onsdag, tex 07-18 eller 09-20 (deltid 20 tim/v), men det kan även finnas möjlighet att jobba tex kl 16-21 (deltid 9 tim/v).
Lön enligt avtal, kollektivavtal med Livs finns.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Välkommen med din ansökan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Leröy Seafood AB (org.nr 556313-4088), https://www.leroyseafood.com/sv/
Arntorpsgatan 18 (visa karta)
442 45  KUNGÄLV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9450281

