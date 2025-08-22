Extrapersonal till lager i Norrort.
Vi söker uteslutande dig som har annat arbete eller studerar på minst 50% och vill arbeta extra ett par gånger i veckan hos en våra kunder i Rosersberg. Vi söker dig som kan arbeta vardagar mellan ca klockan 11.00-19:00
Du måste vara 18 år eller äldre eftersom arbetet till viss del kan komma att utföras på obekväm arbetstid.
Arbetsuppgifterna består av sortering av gods samt plockning och packning av web-ordrar hos en av våra kunder i Rosersbergs industriområde.
Viktiga egenskaper:
Du ska vara punktlig, både när det gäller start och sluttider men också att du sköter dina rasttider.
Du ska vara engagerad i arbetsuppgifterna, vara lyhörd och uppmärksam på vad arbetsledarna säger och du ska vilja lära dig och utvecklas i de olika arbetsmomenten. Det finns möjligheter att få utökade arbetsuppgifter för rätt person.
Du behöver prata, förstå och läsa svenska eftersom man hos kunden använder svenska som "arbetsspråk" och du ska kunna ta till dig instruktioner och delta i arbetet på ett bra sätt.
Vi kan erbjuda ett stort och glatt gäng med arbetskamrater, engagerade konsultchefer och vårt kollektivavtals alla förmåner.
Du ansöker genom att skicka ett mail till anja@21activa.se
, märk mailet med Extrapersonal Rosersberg.
OBSERVERA att du måste ha ett annat arbete eller studera på minst 50% för att vara aktuell för den här tjänsten.
I mailet ska det framgå var du bor, hur gammal du är samt vilka dagar i veckan du kan arbeta.
Om du studerar så ska du också bifoga ett studieintyg från din skola. Om du har en annat arbete på minst 50% så skickar du med ett aktuellt anställningsavtal med din ansökan.
Du bifogar också ett aktuellt cv med din ansökan.
Vi söker ett antal personer, platserna ska tillsättas omgående så tveka inte utan skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: anja@21activa.se Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133)
Industrigatan 6 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Jobbnummer
9470787