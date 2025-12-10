Extrapersonal till högskoleprovet
Vill du göra en viktig insats för samhället? Vi söker ca 80 medarbetare till högskoleprovet som genomförs en gång varje höst och vår. Uppdraget utförs under en 2-års period from vår 2026 (lördag 18 april ) tom provdatumet i oktober 2027 som ännu ej är bestämt.
Under högskoleprovet samarbetar flera hundra personer i de olika rollerna som huvudprovledare, provledare, assistent, materialsamordnare, vaktmästare samt korridorvakter under en intensiv dag för att skapa de bästa förutsättningarna för de skrivande deltagarna. Linköpings universitet anordnar högskoleprovet på fyra orter; campus Valla i Linköping, campus Norrköping samt även i Mjölby och Motala.
Vi söker nu medarbetare till olika roller under provdagarna. Att arbeta under högskoleprovet innebär att ansvara för att provet genomförs korrekt och att vi följer de föreskrifter som finns för högskoleprovet. För det krävs att du är väl insatt i din roll och dina arbetsuppgifter som inkluderar att ge provdeltagarna tydlig och korrekt information samt hantera provmaterial enligt instruktioner. Högskoleprovet är ett uppdrag från regeringen och det är av stor vikt att det genomförs med en god service till de skrivande och att alla medarbetare på högskoleprovet håller en hög administrativ nivå.
Alla medarbetare som arbetar på högskoleprovet kommer att få genomgå en digital utbildning innan provdagen.
Om dig
Vi söker dig som är stabil, noggrann och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
Vi vill att du har:
•
Gymnasieexamen eller motsvarande
•
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av att arbeta vid högskoleprovet
• Har erfarenhet av att arbeta som lärare
• Har god lokalkännedom på en eller flera av orterna där vi genomför högskoleprovet
• Har erfarenhet av administration i samband med att Valmyndigheten samordnar val
Din arbetsplats
Under provdagen kommer du att placeras antingen vid campus Valla i Linköping, campus Norrköping eller vid någon av våra samarbetsorter Mjölby eller Motala.
Om anställningen
Extraarbete, särskild visstidsanställning.
Under provdagen arbetar du från cirka 07:00 till 17:00.
Tillträde lördagen den 18 april 2026 samt provdagarna hösten 2026 och året 2027.
Inför varje provtillfälle hålls en obligatorisk digital utbildning om två timmar för alla nya medarbetare.
Lön och förmåner
Ersättning för arbete utbetalas i ett fastställt belopp i enlighet med rådande avtal. Beroende på arbetsroll och provlokalens storlek varierar dock den fasta ersättningen mellan ca 1600 - 3800 kronor. Ersättningen är före skatt, men semesterersättning tillkommer.Publiceringsdatum2025-12-10Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 4 januari 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Urvalsarbetet sker löpande så ansök så snart som möjligt. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
