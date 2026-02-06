Extrapersonal till Göteborgs hamn
Om BoxflowBoxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.
För kunds räkning söker vi nu flertalet terminalarbetare som vill arbeta deltid i Göteborgs hamn. Arbetstiderna är förlagda dag och kväll.
På denna arbetsplats är det viktigt att leveranserna sker i rätt tid och med rätt kvalitet och här kommer du in som en viktig del. Du kommer att lossa och lasta gods från olika kunder. Det kommer innebära manuell och fysiskt arbete. Några av arbetsuppgifterna kan också vara att lastsäkra diverse gods.
För att utveckla och driva verksamheten framåt jobbar vår kund med förbättringsarbeten ute i de olika lagen. För vår kund är en säker arbetsmiljö a och o så stort fokus i den dagliga verksamheten ligger på att följa säkerhetsföreskrifter, rutiner och policys.
Vem söker vi:
För att vara framgångsrik i rollen så tror vi att du har erfarenhet från någon form av produktionsmiljö. Har du truckkort samt erfarenhet är detta meriterande i rollen samt god fysik.
Vi vill att du har godkända kunskaper i svenska på gymnasienivå.
Som krav i tjänsten är att du innehar B-körkort och kan arbeta minst 3 dagar i veckan.
Arbetstiderna är främst förlagda måndag-fredag 06:45-15:45 men kan även förekomma visst kvällsarbete 15:30-23:45. Men för att vara aktuell för tjänsten behöver man kunna arbeta båda skiften.
Som person är du en ansvarsfull lagspelare som tycker om att jobba mot gemensamma mål. Du har en "kan göra" attityd och rycker in där det behövs. Vi ser också att du delar med dig av kunskap likväl som du tar till dig ny.
Som sökande till denna roll kommer du behöva gå igenom en säkerhetsprövning, registerkontroll innan anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
Som ett sista steg innan anställning kommer du även att behöva genomgå ett drogtest.
Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan då det är omgående start.
