Extrapersonal till Elkedjans huvudlager
2025-08-27
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
Svenska Elkedjan AB är en rikstäckande elgrossist som levererar elmateriel till elektriker över hela Sverige. Våra slingbilar lastas med beställda varor på eftermiddag/kvällstid och levererar sedan godset till kunderna tidigt nästa morgon. På Elkedjans huvudlager i Anderstorp är vi 21 heltidsanställd personal plus extrapersonal.
Går du i gymnasiet, högskola eller har annan huvudsyssla är det här ett perfekt extrajobb. Som extrapersonal hos Svenska Elkedjan arbetar du två eftermiddagar i veckan på vårt huvudlager i Anderstorp, totalt ca fyra timmar i veckan. Du behöver även arbeta heltid under två veckor i juli.
Du som extrapersonal är viktig för oss och vi lägger mycket tid på din utbildning i vårt interna system, så vi ser gärna att du jobbar hos oss två år eller längre.
Arbetstider
Två vardagar i veckan, 16.00-18.00, året om. (Obs. i perioder är det mycket att plocka och packa och då kan det bli en halvtimme extra.)
Heltid i två veckor under semesterperioden (juli)Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Plock och packning av ordrar
Registrering i lagerhanteringsystem
Arbetsvillkor
Timlön enligt kollektivavtal
Arbetskläder
Vi söker dig som:
Går i gymnasiet, högskola eller har annan huvudsyssla
Är noggrann och effektiv
Har god datakunskap
Trivs i en miljö där det stundtals är högt tempo
Har god kunskap i svenska språket
Är minst 16 år (född 2009 eller tidigare)
Låter det här intressant? Bra!
Vi intervjuar sökande löpande, så dröj inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: joanne.borg@elkedjan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrapersonal Lager". Arbetsgivare Svenska Elkedjan AB
(org.nr 556170-4007)
Idrottsvägen 7 (visa karta
)
334 33 ANDERSTORP Arbetsplats
Elkedjan AB, Svenska Kontakt
Lagerchef
Joanne Borg joanne.borg@elkedjan.se Jobbnummer
9477855