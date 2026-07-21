Extrapersonal till café och bageri (Lördagar)
Bontemps Bageri AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-07-21
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Vi söker två extrapersonal till vårt team på Bontemps Bageri! 🥐
Vi söker två pålitliga, noggranna och självgående personer som vill arbeta hos oss på lördagar och bli en del av vårt team i bageriet och caféet. Arbetet passar dig som tycker om att hålla ett högt tempo och bidra där det behövs.
Arbetstid
Lördagar kl. 10.30–17.00 (med möjlighet till mindre justeringar vid behov).
Tjänsten innebär arbete minst två lördagar per månad, med möjlighet till fler arbetspass beroende på verksamhetens behov och din tillgänglighet.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och omfattar bland annat:
Servering och kundservice
Disk
Städning och rengöring av bageri och café
Duka av och rengöra bord i serveringen
Hjälpa till med enklare arbetsuppgifter där det behövs
Följa våra rutiner för hygien, livsmedelssäkerhet och städning
Vi söker dig som
Är pålitlig, ansvarstagande och självgående
Är noggrann och tycker om ordning och struktur
Trivs med ett fysiskt arbete och kan arbeta i ett stundtals högt tempo
Har en positiv inställning och tycker om att ge god service
Kan ta egna initiativ och samarbeta bra med dina kollegor
Tidigare erfarenhet från café, restaurang eller lokalvård är meriterande. Vi lägger dock störst vikt vid personlig lämplighet, ansvarstagande och tidigare arbetslivserfarenhet.
Vi erbjuder
Ett långsiktigt extrajobb med återkommande arbetspass
Ett engagerat och trevligt team
En arbetsplats där kvalitet, service och hantverk står i fokus
📍 Sundsvall
Start: 22 augusti 2026 (eller enligt överenskommelse).
Intresserad?
Skicka din ansökan till jobs@bontempsbageri.com
och berätta lite om dig själv, din erfarenhet och varför du vill arbeta hos oss.
Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: jobs@bontempsbageri.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrapersonal Lördagar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bontemps Bageri AB
(org.nr 559443-0968)
Köpmangatan 7 (visa karta
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852 31 SUNDSVALL Arbetsplats
Bontemps Bageri Jobbnummer
10007993