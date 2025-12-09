Extrapersonal sökes till ICA Maxi E-handel
2025-12-09
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Vill du jobba extra inom e-handel och bidra till att ICA Maxi når Sveriges nöjdaste kunder?
Söker du ett flexibelt extrajobb där du får arbeta i ett engagerat team och göra skillnad för våra e-handelskunder? Vi söker extrapersonal till vår växande e-handelsverksamhet på ICA Maxi - kanske är det just dig vi letar efter?
Arbetsuppgifter och ansvar inom ICA Maxi E-handel - Plock, pack och service
I rollen som extrapersonal inom ICA Maxi E-handel arbetar du främst med att plocka och packa kundernas beställningar samt säkerställa god kvalitet i varje leverans. Du har en nyckelroll i att skapa en positiv kundupplevelse. Arbetsdagarna kan vara varierande och tempot stundtals högt, så vi söker dig som är flexibel och gillar att ta initiativ!
Plocka och packa kundorder enligt ICA Maxis rutiner
Säkerställa att kvalitet och färskhet på varor håller högsta standard
Arbeta med service och svara på frågor från kunder vid utlämning
Bidra till ordning och reda i arbetsområdet och följa säkerhetsföreskrifter
Vid behov hjälpa till med andra lager- och butiksrelaterade arbetsuppgifter
Kvalifikationer för extrajobbare inom e-handel/logistik
Fyllt 18 år
God kommunikativ förmåga och servicekänsla
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Grundläggande datavana
Meriterande med tidigare erfarenhet av arbete inom butik, lager, logistik eller e-handel
Flexibel och kan arbeta varierande arbetstider - tidiga morgnar, sena kvällar och helger förekommer
Krav på annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier, annat arbete eller egen företagare)
Arbetstider och anställningsform - Extrajobb e-handel ICA Maxi
Timanställning/extrajobb med behovsstyrd schemaläggning
Arbetspass kan förekomma dagtid, kvällar och helger - möjlighet att påverka schema
Anställning genom oss på Best Bemanning och Rekrytering AB
Ansökan - Extrapersonal ICA Maxi E-handel
Känner du att detta extrajobb inom e-handel passar dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Vi arbetar med löpande urval och rekommenderar att du skickar in din ansökan redan idag.
Vi tar ej emot ansökningar via mejl. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Filip Andersson Lagebo filip.andersson.lagebo@bestbemanning.nu Jobbnummer
9634936