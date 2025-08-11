Extrapersonal för Flying Tiger Copenhagen, Umeå
2025-08-11
Föreställ dig ett arbete där dagarna flyger förbi. En arbetsplats omgiven av kreativa produkter och härliga kollegor. En plats med glada och lojala kunder. Så är det hos Flying Tiger Copenhagen, och nu vill vi ha dig ombord! Brinner du också för att alltid ge kunden det lilla extra? Då tycker vi att du ska bli vår nya kollega i Umeå.
Det krävs något utöver det vanliga att arbeta hos oss på Flying Tiger Copenhagen. Du ska veta vad god service är och brinna för att visa det! Våra kunder ska känna sig välkomna i våra butiker och lämna med ett leende på läpparna och en lust att komma tillbaka!
Vem är du?
Det ska vara roligt att vara i en Flying Tiger Copenhagen butik - både för våra kunder, och för dem som arbetar där. Därför är du en person som sprider positiv energi som smittar av sig på både kunder och kollegor. Du är bra på att hålla i ordning runt om kring dig och ser till att butiken alltid ser fin och inbjudande ut. Din främsta arbetsuppgift är att ta hand om våra kunder men innefattar också att packa upp leveranser, exponera varor och kassaarbete.
Vi förväntar oss att du är:
Serviceinriktad
Ansvarstagande
Lösningsorienterad och effektiv
Samarbetsvillig och flexibel
Någon som trivs med att arbeta i ett högt tempo
Vilka är vi?
Hos oss på Flying Tiger Copenhagen har vi starka värderingar som vägleder oss i allt vi gör - från hur vi tänker till hur vi arbetar. Vi har en öppen kultur där vi värdesätter varandra och skapar plats för olikheter, innovation och människor som är genuint intresserade av andra människor. Vi har en kreativ och informell atmosfär, där vi välkomnar mångfald och där samspel och team-spirit är nyckeln till framgång!
Låter det som något du vill vara en del av? Då finns det inget att vänta på - vi ser fram emot att höra från dig!
Tjänsten är extra och vi kommer överens om schemaläggning utifrån verksamhetens behov och din tillgänglighet. Tillträde enligt överenskommelse. Du behöver ha fyllt 18 år för att tillträda denna tjänst.
Rekrytering kan ske löpande, så skynda dig att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdag är 31/8. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
