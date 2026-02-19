Extrapersonal - Biluthyrare/Bilvårdare Hertz Arboga
2026-02-19
Att det är människorna som skapar Hertz framgång är ingen hemlighet. Bilarna är grunden i vår verksamhet, men det är medarbetarnas engagemang, kunskap och omtanke som gör oss till det marknadsledande hyrbilsföretaget vi är. Om du vill vara en del av ett familjärt bolag där mobilitetslösningar, socialt ansvarstagande, engagemang för människor och omvärld ligger högt på agendan - så kanske detta är nästa steg för dig!
Till vår uthyrningsstation i Arboga söker vi nu förstärkning i form av flera serviceinriktade Biluthyrare/Bilvårdare (CSR/Hiker) som vill jobba extra hos oss och ingå i vår timpool. Stationen är öppen måndag-fredag 7-16, varav din flexibilitet under dessa tider är viktig.
Rollen som Biluthyrare/Bilvårdare är varierande där ditt huvuduppdrag är att ta hand om våra kunder och bilar som båda två alltid står i fokus. Du har en viktig roll i kundens upplevelse av sin hyra, från det att kunden kommer och hämtar sin bil tills returneringen, där ditt kundbemötande är avgörande.
Du kommer att hjälpa kunden genom sin bilhyra, såsom att:
- Ta emot bokningar & förfrågningar från kunder via telefon, mejl eller över disk
- Vara behjälplig i garage/parkering för eventuella frågor kring bilens funktioner
- Uthyrning av bilar & upprättande av hyresavtal
- Rengöra och färdigställande av bil efter hyra samt skadehantering
- Billeverans & daglig planering av stationens tillgängliga vagnpark
Är du vår nästa Biluthyrare/Bilvårdare?
För att trivas i denna roll tror vi att du älskar kundinteraktion och i alla lägen ger den bästa möjliga servicen. Utöver service kännetecknas vår värdegrund av trygghet, glädje och respekt där vi gärna ser att du delar detta synsätt med oss. Vi ser gärna att du är initiativtagande, modig och gillar ett högt tempo då ingen dag är den andra sig lik på våra uthyrningsstationer. På Hertz värderar och tror vi på gemenskapen till att uppnå ett mål tillsammans, varav din laganda är viktig för oss.
Ett krav för tjänsten är B-körkort samt att du behärskar svenska och engelska väl, såväl i tal som skrift. Vidare tror vi att du är en administrativ stjärna som har en fallenhet för att lära dig nya system.
Det här är Hertz
Hertz är ett familjärt företag med det gula hjärtat i allt vi gör. Vi har ett stort samhällsengagemang och vill göra gott på riktigt varav vi bland annat stöttar flertalet organisationer runtom i landet (Red Locker, Maskrosbarn, Childhood & Röda Korset för att nämna några).
För oss är det viktigt att vår organisation ska återspegla samhället, våra kunder och är övertygade om att mångfald på arbetsplatsen stärker konkurrenskraften samt ökar vår interna kollektiva kompetens. Hos oss kallas och är alla våra anställda Medansvariga med möjlighet att ta ansvar och påverka både sin utveckling och i viss mån arbetssituation.
Förutom en spännande roll att utvecklas i samt härliga kollegor att arbeta tillsammans med erbjuder vi:
- En arbetsplats präglad av servicekultur
- Utvecklande ledarskap kännetecknat av respekt
- Stora möjligheter att påverka och utveckla vår kundupplevelse
- Snabbrörlig organisation med stora utvecklingsmöjligheter
Observera att bakgrundskontroller kan komma att göras på slutkandidater.
Hertz möter människors behov av rörelse med smarta mobilitetslösningar. Vi drivs av omtanke för våra kunder, människor och omvärlden. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
