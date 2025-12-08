Extrajobbare till ProfilGruppen (start januari 2026)!
2025-12-08
Växjö
Alvesta
Lessebo
Vetlanda
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
Vill du ha ett flexibelt extrajobb inom industrin? Vi söker noggranna och drivna personer till ProfilGruppens produktion med start i januari 2026. Perfekt för dig som vill kombinera studier eller annat arbete med värdefull erfarenhet!
Som extrajobbare hos ProfilGruppen blir du en del av en modern och kvalitetsdriven industriproduktion där aluminiumprofiler hanteras, bearbetas och packas. Arbetet är praktiskt och varierar mellan olika avdelningar, men vanligt förekommande arbetsmoment är maskinhantering, packning och andra produktionsnära uppgifter.
Uppdraget är extra vid behov, vilket gör det perfekt för dig som studerar, arbetar deltid eller driver egen verksamhet och vill komplettera med fler arbetspass.
Arbetstiderna kommer främst variera mellan (tvåskift):
Förmiddag: Mån-Tors kl 6-14 + Fre kl 6-13.48
Eftermiddag: Mån-Tors kl 13.57-23 + Fre ledig.
Innan du börjar arbetar du en introduktionsdag i mitten av januari där du får en genomgång av säkerhet, arbetsrutiner och produktionens flöden, en trygg start som gör att du snabbt kommer in i arbetet.
För dig som trivs och presterar väl finns även goda möjligheter till sommarjobb, vilket gör extrajobbet till en utmärkt chans att utvecklas vidare hos ProfilGruppen.
DETTA SÖKER VI
• Du har fyllt 18 år
• Du har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier, deltidsjobb eller egen verksamhet
• Du trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Du arbetar strukturerat, noggrant och med stort fokus på kvalitet
• Du är flexibel, ansvarstagande och tar initiativ när det behövs
• Du har gärna ett tekniskt intresse - teknisk utbildning är meriterande
• Du delar ProfilGruppens värdegrund: personligt engagerad, lyhörd, snabb, förbättringsdriven och professionell
Truckkort är meriterande men inte ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
Östra Industrivägen 1
360 70 ÅSEDA
StudentConsulting
Kontakt: Kenan Karic vaxjo@studentconsulting.com
9634377