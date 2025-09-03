Extrajobba som terminalarbetare på Maserfrakt!
2025-09-03
Studerar du och söker ett extrajobb på sidan av dina studier? Då kan terminalarbetare på Maserfrakt vara rätta jobbet för dig! Vi söker dig som har truckkort och vill jobba i ett högt tempo. Varmt välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Till MaserFrakt i Gävle söker vi nu terminalarbetare på deltid. I dagsläget arbetar det ungefär 17 terminalarbetare på MaserFrakt i Gävle, och vill nu välkomna en medarbetare för att stötta upp extra och vid behov.
Du kommer att introduceras genom att gå bredvid en kollega under din upplärning innan du sedan förväntas arbeta självgående med kollegor nära tillhands. Arbetstiderna är varierande och även nattskift förekommer.
Du erbjuds
• En arbetsplats där du blir en del av en grupp med härlig stämning och teamkänsla
• Ett extrajobb du kan kombinera med studier, som bidrar till extra klirr i studentkassan!
• Att bygga på ditt professionella nätverk och skaffa dig värdefulla referenser inför framtiden
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera godshantering, inklusive lastning, lossning och sortering, samt att säkerställa att terminalen är organiserad och att säkerhetsföreskrifter följs. Du kommer att vara en viktig del av logistikkedjan.
• Kontakt med chaufförer som ska köra och lasta gods
• Rangera gods och lossa i portarna vid terminalen
• Sortering av kyl-, frys- och kolonialvaror
• Ankomstkontroll av leveranser samt tomgods och returgods
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå på minst 50% och har minst 1 år kvar av dina studier alternativ har annan huvudsaklig sysselsättning
• Innehar truckkort A
• Är flytande i svenska då det krävs för kommunikation
Det är meriterande om du har
• Truckkort B1
• Erfarenhet från liknande roll eller arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
HÄR kan du läsa mer om MaserFrakt! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
