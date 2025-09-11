Extrajobba som terminalarbetare - både natt och dagpass!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Skellefteå Visa alla lagerjobb i Skellefteå
2025-09-11
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill dryga ut kassan med ett fartfyllt och roligt extrajobb, där du får vara en viktig del av logistikkedjan och arbeta i ett härligt team? Då kan detta vara något för dig!
Som terminalarbetare ute hos vår kund får du ett fysiskt jobb med fart, variation och laganda. Här kommer du att vara en viktig del i vår kunds logistikverksamhet - en viktig roll där du blir en nyckelspelare i flödet av varor in och ut ur terminalen!
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Sortera och hantera paket och gods med hög precision
• Lasta och lossa fordon på ett säkert och effektivt sätt
• Säkerställa att rätt gods hamnar på rätt plats i rätt tid
• Köra truck (har du truckkort? Toppen - det är starkt meriterande!)
Tjänsten erbjuder varierande arbetstider både dag och natt på vardagar - vilket gör den perfekt oavsett om du är en morgonpigg soluppgångsentusiast eller en nattuggla som trivs bäst när det är lugnt och mörkt ute.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du är en positiv och engagerad person som gillar att hugga i där det behövs. Du är flexibel, arbetsvillig och har lätt för att samarbeta med andra - men kan också ta eget ansvar när det krävs. Noggrannhet är en självklarhet för dig, och du håller huvudet kallt även när tempot är högt. Eftersom arbetet är fysiskt krävande är det viktigt att du trivs med att röra på dig och har god fysisk form.
För att lyckas i rollen behöver du:
• B-körkort
• Truckkort (A+B är meriterande)
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Känner du igen dig - eller vet du någon som passar in på beskrivningen? Vänta inte med att skicka in din ansökan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ses!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Umeå umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9504079