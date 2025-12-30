Extrajobba som student inom kundtjänst!
Bravura Sverige AB / Kundservicejobb / Luleå Visa alla kundservicejobb i Luleå
2025-12-30
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du en person som brinner för service, är kommunikativ och trivs med att lösa problem? Då är det här jobbet för dig! Vi söker dig som studerar på minst 50 % och vill kombinera dina studier med ett flexibelt extrajobb som konsult hos Länstrafiken. Du blir en del av ett team som hjälper kunder med bokningar, app-support och frågor kring resor - alltid med fokus på att skapa en trygg och smidig upplevelse.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på deltid och vi söker dig som studerar på minst 50%. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Länstrafiken. Du kommer att vara en del av en grupp med fler timanställda och blir utbokad på pass hos Länstrafiken utifrån behov. Det kommer finnas möjlighet att arbeta heltid under en period av sommaren.
Om företaget
Kollektivtrafiken är en spännande bransch i ständig förändring! På vår arbetsplats finns en stor bredd av olika yrken som tillsammans jobbar för en utmärkt kollektivtrafik i vårt län. Länstrafikens uppdrag är att inom Norrbottens län bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och även serviceresor, vilket innefattar färdtjänst och sjukresor. Trafiken bedrivs tillsammans med upphandlade företag som genomför resorna. Vi som jobbar på Länstrafiken i Norrbotten är dem som planerar och administrerar kollektivtrafiken.
Vår vision är "Länstrafiken i Norrbotten driver en hållbar kollektivtrafik som ger en hög tillgänglighet, är enkel att använda och har en hög kvalité". Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en tillgänglig, enkel och säker resa i sin vardag och där kollektivtrafiken bedrivs med omtanke om våra resenärer och vår omvärld.
Arbetsuppgifter
Som kundserviceagent inom mobilitetstjänster är du den första kontakten för kunder som behöver hjälp med sina resor. Du hanterar inkommande samtal och chattförfrågningar och hjälper kunder med bokningsförfrågningar för exempelvis flygbilar och efterstyrd trafik. Rollen innebär att ge support kring hur appen fungerar, informera om busslinjer och avgångar samt hantera återbetalningar eller korrigera felaktiga biljetter. Du arbetar i flera olika system, vilket kräver god förmåga att snabbt växla mellan olika verktyg och hålla dig uppdaterad om rutiner. En välfungerande chattfunktion finns som stöd för att snabbt kunna ge kunderna rätt hjälp, och ditt fokus är alltid att skapa en positiv kundupplevelse genom tydlig kommunikation och problemlösning.
Uppdraget inleds med en grundläggande utbildning på plats i Överkalix. Därefter går det bra med distansarbete från närliggande ort.
Kundsupport genom inkommande samtal
Hantera bokningsärenden
Arbete i olika system
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Pågående eftergymnasial utbildning på minst 50%
Erfarenhet av servicearbete och kundbemötande
Mycket god kommunikationsförmåga och stark känsla för service.
Mycket god systemvana och trygghet i att arbeta med flera digitala verktyg samtidigt.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha en stark känsla för service och ett genuint intresse för att hjälpa människor. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende genom ett professionellt och vänligt bemötande. Rollen kräver att du är lösningsorienterad och kan hantera varierande frågor på ett strukturerat sätt, även när tempot är högt. Eftersom arbetet innebär att använda flera olika system är det viktigt att du är noggrann, har god problemlösningsförmåga och kan växla snabbt mellan olika uppgifter. Du är flexibel och anpassningsbar, vilket gör att du kan hantera förändringar och nya rutiner utan att tappa fokus. Dessutom har du tålamod och förmåga att guida kunder genom tekniska lösningar på ett pedagogiskt sätt. Ett positivt och lugnt förhållningssätt är avgörande för att skapa en trygg och smidig kundupplevelse.
Övrig information
Start: Januari/februariPlats: Överkalix med möjlighet till distansarbeteLön: Timlön enligt överenskommelse
Under julledigheten förlängs ansökningstiden och svar kan ta lite längre tid än vanligt. Tack för ditt tålamod! Vi önskar dig en fin jul!
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6931616-1770202". Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Rådhusgatan 35 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9666512