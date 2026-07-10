Extrajobba som personlig assistent!
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-07-10
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, Hallstahammar
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eller i hela Sverige
En medelålders kvinna söker personliga assistenter som vill jobba extra hos henne. Kanske jobbar du på ett annat jobb eller pluggar, och vill kombinera detta med en mindre tjänst hos oss.
Möjlighet till en eller två fasta helger i månaden, samt något extrapass under vardagar. Passen under vardagar är förlagda eftermiddag och kväll.
Tidigare erfarenheter inom vården är meriterande, men personkemin är viktigast. Kunden lever ett aktivt liv, och aktiviteter utanför hemmet förekommer. Du som söker bör därför vara social och ha förmågan att kunna anpassa dig efter olika situationer och miljöer förlagda under din arbetstid. Du får själv gärna vara i medelåldern. Vi ser att du är lugn och trygg som person.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara ett stöd i alla delar av vardagen. Du är vår kunds armar och ben, men lika viktigt att vara dennes språkrör vilket gör att du måste kunna skriva samt tala svenska obehindrat då vi dokumenterar kundens vardag.
Vem är du
Vi letar efter någon med ett stort hjärta och ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd och har en social fingertoppskänsla. Personkemin är viktig.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är att du är engagerad och trygg i din roll.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: Deltid, extra vid behov
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8052220-2096567". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
722 21 (visa karta
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722 21 VÄSTERÅS Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
9999549