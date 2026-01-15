Extrajobba som kontrollant inom trafiksäkerhet!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säkerhetsjobb / Umeå Visa alla säkerhetsjobb i Umeå
2026-01-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Är du noggrann, ansvarsfull och trivs med ett rörligt arbete utomhus? Vi söker nu kontrollanter till vår kund Road Rental för ett extrajobb inom trafiksäkerhet och tillsyn.
I rollen arbetar du med tillsyn och uppföljning av tillfälliga lösningar i trafik- och arbetsmiljöer. Ditt uppdrag är att säkerställa att dessa miljöer håller en god standard och fungerar som de ska enligt gällande riktlinjer. Arbetet bidrar till en trygg och säker omgivning för både yrkesverksamma och allmänheten.
Du arbetar mycket självständigt men har nära kontakt med kollegor och uppdragsgivare. Dokumentation och rapportering sker löpande via digitala verktyg.
Detta är ett extrajobb där du hoppar in vid behov, med goda möjligheter till fler arbetspass - särskilt under sommarperioden. Arbetstider kan variera och förekomma dagtid, kvällar och helger, men vi ser gärna att du kan vara tillgänglig dagtid vid behov.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 %, exempelvis studier eller annat arbete, som kan styrkas med intyg.
Som person är du:
• Ansvarsfull och noggrann
• Självständig men samarbetsvillig
• Flexibel och lösningsorienterad
• Bekväm med att använda digitala verktygPubliceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
• B-körkort
• Grundläggande teknisk/digital förståelse
• Möjlighet att arbeta varierande tider vid behov
Meriterande:
APV-utbildning
Saknar du APV-utbildning får du denna i samband med start.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta StudentConsulting.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
984 68 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lydia Kvist umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9687060