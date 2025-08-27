Extrajobba som eventpersonal på Djurgården!
Rosendals Wärdshus AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosendals Wärdshus AB i Stockholm
Rosendals Wärdshus har öppet året runt för evenemang som bröllop, födelsedagskalas, dopkalas, julbord och allt däremellan.
Vad vi söker:
Vi söker servispersonal som är glada, positiva och gillar att ge bra service till sina gäster. Vi söker med start nu till framåt.
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och gillar att jobba tillsammans i ett team på vår festlokal.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder dig ett jobb i en vacker miljö på Djurgården. Tillsammans med teamet jobbar vi för att ge gästerna den bästa upplevelsen.
Arbetstider är varierande men som oftast kvällar och helger.
Passen är oftast från cirka kl 16.00-01.00 vardagar, lör och ibland söndagar. Man tar de pass man vill ha. Perfekt extrajobb!
Välkommen med din ansökan!
Ansök till tjänsten via: info@rosendalswardshus.se
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på: info@rosendalswardshus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@rosendalswardshus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrajobb eventpersonal!". Arbetsgivare Rosendals Wärdshus AB
(org.nr 559043-7934)
Rosendalsterrassen 3 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9477851