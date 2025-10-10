Extrajobba som budbilsförare i Karlskrona!
2025-10-10
Söker du ett extrajobb, innehar körkort samt trivs bakom ratten? Vill du utvecklas inom logistikbranschen och trivs med kundkontakt? I så fall har vi jobbet för dig!
Att arbeta som budbilsförare är i sin natur självständigt då du ansvarar för dig själv och ständigt är ute på äventyr i Karlskrona med omnejd. Det är ett arbete där det finns chans till att utveckla dina egna färdigheter och skaffa dig nya erfarenheter i såväl arbete som i ansvar. Ett meriterande jobb för vidareutveckling och vi söker dig som ständigt vill visa framfötterna och är hungrig på ny kunskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Sortera, packa, lossa och lasta gods.
• Ge transportservice gentemot kunder, dvs. hämta/leverera gods.
Arbetstiderna är kvällstid 16.00-21.45 och du arbetar vid en bestämd rutt i Karlskrona-området.
Ett krav är att du ska kunna jobba minst 2 pass i veckan men gärna vilja arbeta mer.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som innehar B-körkort samt har god körvana. Som person är du framåtriktad och har en känsla för kundbemötande samt bidrar med arbetsglädje. Eftersom arbetet är självständigt i grunden ser vi att du som person är ansvarstagande och bekväm i en roll där du är självgående. Du som söker trivs i ett högt arbetstempo och besitter förmågan att hantera stressiga situationer. Arbetet kan innebära en del fysiska moment och kräver en god fysik.
För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du har en annan huvudsaklig sysselsättning såsom; studier eller deltidsjobb på minst 50%, alternativt bedriver egen verksamhet Om du har erfarenhet av distribution sedan innan anses det meriterande.
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan omgående!
Vi jobbar med löpande urval för tjänsten så sök redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
