Extrajobba på Coops varuterminal i Kjula!
2026-02-20
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Just nu söker vi på Libera ett antal terminalarbetare för behovsanställning till Coops varuterminal i Kjula.
Uppdraget
Du som söker kommer att ingå i Liberas timpool för terminalen där du bokas in på pass utifrån behov och din tillgänglighet. I rollen arbetar du med varierande lageruppgifter såsom:
Plock och sortering
Avpalletering
Arbete vid automatiserade stationer
Truckkörning
I terminalen jobbar man skift, dagtid 06:45- 15.30, kvällstid 15:15-23:30 och nattskift 00:00-06:45, du behöver med lätthet kunna ta dig till Kjula under dessa tider. För att vara aktuell för rollen ska du kunna arbeta minst tre pass i veckan, varav fredag och söndag är obligatoriska arbetsdagar. Inför start genomförs en heltidsutbildning under april eller maj som pågår i ett par veckor.
För att vara aktuell för denna tjänsten så måste du ha annan huvudsaklig sysselsättning, antingen studier eller annat arbete på minst 50%.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ser att du är en person som gillar att jobba i ett högt tempo och trivs i en aktiv arbetsmiljö. Du tar ansvar för dina uppgifter, är noggrann i ditt arbete och bidrar med positiv energi till teamet. Dina språkkunskaper i svenska är goda såväl muntligt som skriftligt, engelska är meriterande. Då du ska kunna rotera på olika arbetsmoment ser vi att du har ett truckkort, där erfarenhet av truckkörning är meriterande. Du behöver även ha körkort och tillgång till bil för att enkelt ta dig till terminalen.
Vidare ser vi gärna att du besitter nedan egenskaper och förmågor:
En vilja att lära dig nya saker
Vara stresstålig och gilla en tempofylld miljö
Gilla att arbeta i ett team
Självgående och snabblärd
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av lagerarbete eller truckkörning men det viktigaste är din inställning, arbetsvilja och att du är en lagspelare som vill vara en del av Liberas team.
I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment.
Vad erbjuder vi dig?
Du får en kul ny möjlighet att bli en del av Liberas timpool ute på en av de modernaste logistikanläggningarna i Sverige. För oss och Coop är det viktigt med jämställdhet och mångfald, vi ser därför gärna sökanden av olika kön och bakgrund.
Välkommen med din ansökan!
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
