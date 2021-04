Extrajobba och sommarjobba som packsalsarbetare! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Maskinförarjobb i Luleå

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinförarjobb / Luleå2021-04-06Söker du ett långvarigt extrajobb och sommarjobb? Har du ett processtekniskt kunnande, trivs med fysiskt tungt arbete och tycker om att arbeta nätter? Då kan det vara just dig vi söker!Vi hjälper just nu Tryck i Norrbotten att hitta sin nästa talang. Du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd som konsult till Tryck i Norrbotten. Du kommer att arbeta extra vid behov fram till sommaren, sedan kommer du sommarjobba V.25-33, där efter fortsätter du arbeta extra vid behov. Samtliga arbetspass är förlagda nattetid, arbetstiderna varierar mellan 18.00-05.00.Tryck i Norrbotten är ett av norra Sveriges modernaste tidningstryckerier med en kapacitet på att trycka 45 000 tidningar per timme. Tryck i Norrbotten trycker bland annat NSD, Kuriren och extratidningen Luleå och Boden. Vi söker nu en person för arbete i packsalen. Som packsalsarbetare kommer du att förbereda och övervaka paketeringen av tidningsbuntar, du kan också komma att arbeta med framställning av löpsedlar. Vidare kommer du även att serva och underhålla utrustningen på arbetsplatsen. I rollen ingår det även lastning av gods.2021-04-06För att du ska vara aktuell för denna tjänst krävs det att du studerar på minst 50%. Vi vill att du som söker denna tjänst ska ha minst ett år kvar av dina studier. Vidare söker vi dig som är händig, har ett gott tekniskt intresse och kunnande. Det är viktigt att du förstår datorer och maskiner på ett bra övergripande vis. Det är extra viktigt att man är en person som alltid kommer i god tid till arbetet, som kan jobba proaktivt och förebyggande. Självklart är det positivt om du även har erfarenheter av liknande arbete, d v s har vissa kunskaper inom tryck, tryckprocesser samt olika maskiner och tryckmaterial. Arbetet är relativt fysiskt, så du bör ha normal till god fysik och inte vara rädd för att ta i. Övriga önskade egenskaper är noggrannhet, flexibilitet och förmåga att snabbt kunna lösa problem.Känner du att ovanstående passar väl in på dig? Ansök redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5673192