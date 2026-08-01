Extrajobba inom stöd, service, vård och omsorg!
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2026-08-01
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
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20 plats(er).
Vill du ha ett flexibelt arbete där du själv påverkar när och var du jobbar? Då kan extrajobb hos oss vara något för dig!
Vi söker korttidsvikarier till våra verksamheter inom stöd, service, vård och omsorg. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för människor samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet och utvecklar din kompetens.
I vårat vikariesystem Time Care Pool lägger du själv in din tillgänglighet och matchas mot lediga arbetspass inom de verksamheter där din kompetens behövs. Du väljer när du vill vara tillgänglig för arbete och får möjlighet att kombinera jobbet med studier, familjeliv eller andra aktiviteter. Systemet används för att matcha vikarier med verksamheternas behov och ge dig som vikarie stor flexibilitet i vardagen.
Därför väljer många att arbeta via Time Care Pool:
Du styr själv din tillgänglighet.
Flexibelt arbete som går att kombinera med studier eller annat arbete.
Möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser.
Värdefull arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling.
Chans att knyta nya kontakter och utvecklas inom yrket.
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra människor.
Ditt uppdrag
Som korttidsvikarie ersätter du ordinarie personal vid frånvaro och arbetar där behovet är som störst.
Arbetsuppgifterna är varierande och du arbetar främst med att ge service, stöd och omsorg för människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. En stor del av uppdraget innebär att göra aktiviteter tillsammans med de människor du finns till för.
Allt arbete utgår från individens behov och önskemål. Du kommer således att arbeta med personlig omvårdnad, mobilisering och förflyttning, socialt stöd samt läkemedelshantering. Dokumentation är också en viktig arbetsuppgift, och du ansvarar för att dokumentera i brukares journal enligt socialtjänstlagen.
En trygg start hos oss
När du börjar arbeta hos oss får du både digital och praktisk introduktion som hjälper dig att komma in i arbetet. Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor som stöttar dig längs vägen och delar med sig av sina kunskaper, så att du får de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt uppdrag.
Den vi söker
Vi söker dig som är genuint intresserad av att jobba med människor. Förutom detta ska du:
• vara minst 18 år
• ha god digital kompetens
• kunna uppvisa betyg i svenska motsvarande årskurs 9
• ha tidigare erfarenhet från arbete inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst, personlig assistans, gruppbostad, socialpsykiatri, sjukhus eller annan relevant vårdverksamhet.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska/stödassistent.
Som person ska du vara bra på att samarbeta, skapa relationer och hitta snabba lösningar på problem. Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser.
Låter jobbet spännande?
Ansök redan nu - vi rekryterar löpande och vill ha med dig så snart som möjligt!
I denna rekryteringsprocess kommunicerar vi med våra sökande via e-post. Vi ber dig därför hålla utkik i din inkorg/skräppost efter uppdateringar rörande tjänsten.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2026-12-31 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334762". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Vikarierekryteringen TCP kortrekrytering@lulea.se Jobbnummer
10017738