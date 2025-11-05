Extrajobba inom stöd, service, vård och omsorg!
Hej! Vill du ha ett meningsfullt jobb?
Vi söker omsorgsstjärnor som vill göra skillnad inom stöd, service, vård och omsorg! Som vikarie bokas du via vårat vikariehanteringssytem Time Care Pool (TCP) och väljer själv när du vill arbeta, minst två dagar i veckan är önskvärt. Det finns även möjlighet till längre vikariat på schema.
Vi vill ge dig en trygg och inspirerande start på din resa hos oss! Därför erbjuder vi dig en digital och praktisk introduktion för att säkerställa att du känner dig väl rustad.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som korttidsvikarie ersätter du ordinarie personal vid frånvaro och arbetar där behovet är som störst. Det innebär att du kan bli placerad i en eller flera av våra verksamheter. För tillfället har vi störst behov inom hemtjänst och grupp-och stödboenden.
Arbetsuppgifterna är varierande och du arbetar främst med att ge service, stöd och omsorg för människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. En stor del av uppdraget innebär att göra aktiviteter tillsammans med de människor du finns till för. Allt arbete utgår från individens behov och önskemål. Du kommer således att arbeta med personlig omvårdnad, mobilisering och förflyttning, socialt stöd samt läkemedelshantering. Dokumentation är också en viktig arbetsuppgift, och du ansvarar för att dokumentera i brukares journal enligt socialtjänstlagen.Kvalifikationer
Du som söker ska vara genuint intresserad av att jobba med människor. Förutom detta ska du:
• vara minst 18 år
• ha god digital kompetens
• kunna uppvisa betyg i svenska motsvarande årskurs 9
• ha erfarenhet från vård- och omsorgsboende, hemtjänst, personlig assistans, gruppbostad, socialpsykiatri, sjukhus eller annan relevant vårdverksamhet.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska/stödassistent.
Som person ska du vara bra på att samarbeta, skapa relationer och hitta snabba lösningar på problem. Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser.
Låter jobbet spännande? Ansök redan nu - vi rekryterar löpande och vill ha med dig så snart som möjligt! I denna rekryteringsprocess kommunicerar vi med våra sökande via e-post. Vi ber dig därför hålla utkik i din inkorg/skräppost efter uppdateringar rörande tjänsten.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
