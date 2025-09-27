Extrajobba inom produktion till Biosorbe
2025-09-27
Vill du arbeta i en innovativ startup-miljö där du får möjlighet att bidra till en hållbar framtid? Hos Biosorbe arbetar du med en unik, biobaserad produkt som revolutionerar sättet vi sanerar oljeutsläpp - både på land och i vatten. Ett team av fantastiska kollegor väntar på dig! Sök redan idag, vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Hos Biosorbe kommer du få arbeta med daglig produktion, drift och övervakning av processens olika moment. Det innebär allt från att styra maskiner till kvalitetskontroller av produkten genom provtagning och tester. Du kommer även få utföra enklare underhåll och rengöring av maskinerna samt utmatning och paketering av färdiga produkten Biosorbe.
Biosorbe är en plats för laget; det tar sig i uttryck genom att alla t.ex. hjälps åt att hålla lokalen städad och i fint skick under och efter produktionsperioder.
Vi söker dig som vill arbeta extra vid behov till exempel vid arbetstoppar, sjukfrånvaro eller andra tillfälliga situationer. Det innebär att arbetspassen kan variera över tid och att det vissa veckor kan bli fler pass och andra färre eller inga alls.
Du erbjuds
• Ett omväxlande och lärorikt extrajobb - du kommer att få göra lite av varje vilket ger dig en bred erfarenhet och djupare förståelse för verksamheten vilket kan vara en fördel framöver för att förstå hela produktionskedjan inom företag
• En kultur där alla arbetar tillsammans. Här är alla delaktiga - till och med VD:n som sopar golvet! Ingen är för stor eller för liten; alla hjälper varandra
• Att bli en viktig kugge i deras team! I ett mindre företag har du chansen att göra en betydande insats, där din roll verkligen gör skillnad
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med daglig produktion, drift och övervakning av processens olika moment. Som t.ex. att styra maskiner och kvalitetskontrollera produkten genom provtagning och tester
• Utföra enklare underhåll och rengöring av maskinerna
• Utmatning och paketering av färdiga produkten Biosorbe
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar eftergymnasial utbildning med exempelvis industriteknisk inriktning eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Med annan huvudsaklig sysselsättning menas att du exempelvis driver ett eget bolag, utövar en elitsatsning i en idrott, har gått i pension eller har ett annat extrajobb på minst 50%. Detta ska framgå tydligt i ditt CV!
• Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift då språket används i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Initiativtagande
• Flexibel
• Samarbetsinriktad
Det är meriterande om du har:
• Tidigare arbetserfarenhet som processoperatör
• Tidigare arbetat i industrimiljö
• Innehar truckkort B, samt vana av att köra truck
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Biosorbe grundades 2015 och har idag produktion och kontor i Kristinehamn. Här arbetar ett engagerat team inom produktutveckling och produktion på en familjär arbetsplats där alla bidrar till gemenskapen.
Läs mer om Biosorbe här!
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114813".
