Extrajobb- Chaufför till EcoLink i Falköping/Skara
2026-01-22
Vill du vara med på vår hållbarhetsresa? Nu söker vi dig som vill ha ett extrajobb som chaufför på EcoLink i Skara/Falköping. Vi letar efter en pålitlig lastbilschaufför för att ansluta sig till vårt dynamiska team. Om du har passionen för att köra lastbil och vill vara en del av ett växande företag, kan detta vara den perfekta möjligheten för dig.
På EcoLink arbetar vi med transporter av containers och trailers och med fokus på hållbarhet. Många av våra transporter sker i samarbete med Jula Logistics och deras järnvägsterminal i Falköping. Vi är ett gäng på 50 personer med chaufförer och transportplanerare. Vår lastbilspark består av moderna dragbilar från Scania, vi driftar även 12st ellastbilar. I rollen som chaufför kan du själv avgöra om du vill utgå från Skara eller Falköping. Vi erbjuder en avtalsenlig lön, möjligheter till fortbildning och utveckling samt en trivsam arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att kunden får rätt gods i rätt tid.
• Ansvara för säker och effektiv transport av gods till och från olika destinationer.
• Lasta och lossa gods enligt företagets riktlinjer.
• Utföra dagliga säkerhetskontroller på fordonet och rapportera eventuella problem.
• Följa trafikregler och lagar för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.
• Samarbeta med vårt team för att säkerställa smidig logistik och leveranser.
Du kommer utgå från Skara eller Falköping, beroende vad som passar dig
EcoLinks lastbilsflotta består av nya och fräscha Scania dragbilar.Publiceringsdatum2026-01-22Dina personliga egenskaper
• Vi vill se att du är pålitlig och ansvarstagande och alltid gör ditt bästa för att uppnå så bra resultat som möjligt.
• Bra sinne för ordning och noggrannhet, med hög nivå av professionalism och serviceanda gentemot kunder.
• Du är självgående i din yrkesroll och ser vad som behöver göras.
• Sparsam och miljömedveten körning.Kvalifikationer
CE-körkort, körkort för tung lastbil
Giltigt YKB (Yrkesförarkompetens)
Utmärkt kunskap om trafikregler och säkerhetsbestämmelser
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Det är meriterande om du dessutom har god körhistorik och erfarenhet av lastbilskörning samt intyg för ADR 1.3
Vi söker dig som vill jobba extra. Arbetstiderna är mellan 05:00-16:00 och vi kommer överens om antal dagar per vecka och startdatum vid anställningstillfället.
Har du frågor eller vill du söka tjänsten mailar du CV och brev till VD Pontus Sahlgren: pontus@ecolink.se
eller telefon: 0763-112791
Sista ansökningsdag är 12 maj, men urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Märk din ansökan med "Extrajobb".
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och att arbeta tillsammans för framgångsrika och säkra leveranser. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Email
E-post: pontus@ecolink.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tlk i Kungsbacka AB
(org.nr 556882-9286), https://fairtransport.se/company/ecolink-ab/
Björkelundsgatan 12 (visa karta
)
532 40 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EcoLink Kontakt
VD
Pontus Sahlgren pontus@ecolink.se 0763-112791 Jobbnummer
9700072