Extrajobb | Volvo Cars | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Fordonsmontörsjobb / Göteborg Visa alla fordonsmontörsjobb i Göteborg
2026-07-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Just nu söker Lernia dig som vill ta dig an ett längre extrajobb på Volvo Cars - vi anställer löpande efter behov. Fördelen med att vara anställd hos oss är att du får trygghet och stabilitet samtidigt som dina arbetsdagar präglas av en stark laganda där ni arbetar tillsammans för att producera framtidens bilar. Välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Start: Omgående
Anställningsform: Visstid studerande / visstid extra arbete
Plats: Göteborg, Torslanda
Tillgängliga skift
06:30-08:30, 5 dagar i veckan - måndag till fredag eller
13:18-15:18, 5 dagar i veckan - måndag till fredagPubliceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Du kommer att arbeta antingen två timmar under morgonen eller två timmar under eftermiddagen, måndag till fredag, för att täcka upp för ordinarie personal. De flesta som har detta upplägget jobbar fler timmar, utöver de tider man utgår från, dock inget vi kan garantera.
Upplägget är perfekt för dig som pluggar eller har annan flexibel sysselsättning. Du får en stabil extrainkomst och ett starkt varumärke som kommer stärka ditt CV inför avslutande studier. Givetvis har man goda arbetsvillkor, bra ledarskap och god arbetsmiljö under tiden som Lernia-konsult!
Om arbetsuppgifterna
Som montör
arbetar du vid ett löpande band och utför olika moment på fordonen. Det är ett fysiskt jobb där du står upp under hela passet och arbetar med händerna. Uppgifterna ska utföras noggrant och enligt specifikationer, utan avvikelser.
Som truckförare
ansvarar du främst för att leverera material till det löpande bandet inom en viss tidsram. Du kan få köra olika typer av truckar, så det är viktigt att vara snabblärd och flexibel. Du är också öppen för att utföra andra praktiska uppgifter, som orderplockning.
Om dig
Det är viktigt att du trivs att arbeta i en fysiskt krävande miljö. Vidare har du ett högt kvalitétstänk, är strukturerad och flexibel. Arbetet ställer krav på att utföra momenten inom en viss tidsram, så det är en fördel om du gillar att arbeta praktiskt i ett högt tempo.
För att jobba extra krävs att du har:
En sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete).
Lägst godkänt (eller lägst E) i följande gymnasieämnen: Matematik a/1, Samhällskunskap a/1, Svenska/svenska som andraspråk a/1 och Engelska a/5.
Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
B-körkort (Truckförare)
Viktigt att din ansökan innehåller alla dokument (se tre punkterna ovan) för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning.
Meriterande
Truckkort (A1-4, B1-4, D1 TLP10)
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. I detta uppdrag får du möjlighet att köpa ett rabatterat gymkort på SATS, som ligger nära Volvo Cars. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan, svara på frågorna och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation, studieintyg och gymnasiebetyg. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila till rekryteringsgruppen@lernia.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. På grund av hög mailvolym kan svarstiden ibland vara något längre än vanligt.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7125715". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
)
417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10008268