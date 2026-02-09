Extrajobb truckförare | Lernia Bemanning | Helsingborg
2026-02-09
Är du en driven och ansvarstagande person som är redo att ta nästa steg inom lager och logiskt? Vi söker nu truckförare som vill jobba extra hos vår kund i Helsingborg. Ta chansen att utveckla dina färdigheter, samtidigt som du bidrar till effektiv lagerhantering och logistiklösningar hos ett framgångsrikt företag inom dagligvaruhandeln. Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Visstidsanställning - deltid
Placeringsort: Helsingborg
Tillgängliga skift mellan kl. 07.00-21.00 (måndag-söndag)
Som truckförare och lagermedarbetare hos kunden kommer du att ha en central roll i lagrets dagliga verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Plockning och packning av varor enligt beställningar
Truckkörning (främst plocktruck, A1) och pick-by-voice
Kvalitetskontroller och rapportering av eventuella avvikelser
Förberedelse av gods för utleveranser
Deltagande i inventeringsarbetet
Företaget ligger i nya, fräscha lokaler med bra kollektivförbindelser, vilket gör det enkelt för dig att ta dig till och från jobbet. För dig som kör bil finns det gott om gratis parkeringsplatser, även laddmöjligheter finns. Företaget ligger bra placerat nära motorvägen.
Om dig
Vi söker dig som tidigare har arbetat på lager och kört truck. Hos vår kund används olika truckmodeller, men främst plocktruck (A1). För att lyckas i rollen krävs det att du är noggrann, ansvarstagande och har förmågan att arbeta självständigt och effektivt. Du är också en lagspelare med god samarbetsförmåga. Du trivs med ett arbete där du får vara aktiv och jobba mot uppsatta mål.
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
Giltigt truckkort A1-A4 och erfarenhet av truckkörning
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete) - intyg ska bifogas vid ansökan
Kunskaper i svenska - du behöver kunna läsa och förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter
Tillgänglighet för arbete 2-3 vardagar i veckan
Det är en fördel om du har:
Truckkort med behörighet B1 och B3
Erfarenhet av pick-by-voice
B-körkort och tillgång till bil
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Lina Nilsson Sjöholm via e-post lina.nilsson.sjoholm@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankId innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
