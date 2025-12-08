Extrajobb truckförare Hisingen
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Göteborg
2025-12-08
eller i hela Sverige
Letar du efter ett extrajobb vid sidan av studierna eller ett annat arbete? Har du minst 50 % annan sysselsättning och vill ha ett flexibelt och långsiktigt extrajobb där du trivs, utvecklas och känner att du bidrar? Då har du hittat rätt!
AB Alrik Hedlund i Göteborg på Hisingen söker nu engagerade och noggranna lagerarbetare till sitt härliga team. Här jobbar du i en positiv och välkomnande arbetsmiljö där tempot är högt och teamkänslan stark.
Vad kommer du att göra?
• Köra truck och hantera in- och utleveranser
• Plocka och packa beställningar noggrant och effektivt
• Delta i den dagliga produktionen och logistiken
När jobbar du?
• Flexibelt extraarbete ca 2-3 dagar i veckan
• Arbetstider måndag-fredag, dagtid
• Start omgående - ju förr desto bättre!
• Du blir anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos AB Alrik Hedlund
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har truckkort A-B och vana av att köra truck
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning (minst 50 %)
• Har tidigare erfarenhet av lager eller fysiskt arbete
• Är positiv, pålitlig och gillar att ta ansvar
• Trivs i ett team där man ställer upp för varandra och har kul tillsammans!
Varför välja det här extrajobbet?
• Välkomnande och stöttande kollegor - du blir en del av ett riktigt härligt gäng
• Trygg och stabil arbetsgivare med lång historia
• Flexibelt arbete där du själv kan ange vilka dagar du kan arbeta - perfekt för dig med annan sysselsättning
• Möjlighet att utvecklas inom logistik och lager Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Alex goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9634368