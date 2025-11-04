Extrajobb till vår kunds lager under Black Week
Vi söker just nu extrapersonal som vill hoppa in och jobba hos vår kund under Black Week. Vår kund är belägen i Falkenberg.
Vad erbjuder rollen?
Arbetet innefattar traditionella arbetsuppgifter på ett lager så som plock och pack, sortering och andra sedvanliga sysslor. Arbetet är förlagt dagtid.
Vem är du?
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50% (exempelvis studier eller arbete). Du behöver vara noggrann, effektiv och gilla att jobba i ett högt tempo utan att tumma på kvalitén. Det är meriterande om du har erfarenhet från lagerarbete.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 11/11. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ebba på ebba.bremberg@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
