Extrajobb till Ohlssons Tyger i Sundsvall
Ohlssons Tyger & Stuvar AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall
2025-12-09
Nu söker Ohlssons Tyger butikssäljare för extrajobb i vår tygaffär i Birsta City i Sundsvall. Ett perfekt extrajobb för dig som kan hoppa in och jobba extra dagtid, kvällstid och helg.
• Vi söker dig som har en passion för försäljning och som alltid sätter kundens behov i fokus.
• Du har erfarenhet av uppsökande försäljning i butik och trivs med att ta egna initiativ i kundkontakten.
• Vi söker dig med kunskap om textilier, sömnad och inredning.
• Du är trygg med kassahantering.
• Du är en lagspelare som uppskattar samarbete och bidrar till en positiv teamkänsla.
• Du är målinriktad, resultatorienterad och motiveras av att nå uppsatta mål.
Låter det som ett jobb för dig? Härligt! Skicka din ansökan med personligt brev och CV redan idag!
Ohlssons Tyger är Sveriges största tygkedja. Vi har 11 butiker över hela landet samt en e-handel i Umeå där vi även har vårt huvudkontor och centrallager.
Vi har ett stort sortiment med unika modetyger, en väletablerad avledning med inredningstyger och är uppskattade för våra stuvar till kilopris. Dessutom erbjuder vi ett stort sortiment med färdigsydda produkter som gardiner, kuddfodral, dukar, löpare och mängder av praktiska sytillbehör.
Vi jobbar alla efter samma koncept som bygger på en gemensam värdegrund. Vi som jobbar på Ohlssons Tyger är alla kreativa och gillar att sälja tyger, gardiner och tillbehör!
Som säljare rör du dig ute på golvet och möter upp våra kunder. Du hälsar alla kunder välkomna och jobbar aktivt med omsorgsförsäljning. Förutom att expediera förekommer även uppackning av varor, prismärkning, skyltning, städning samt andra arbetsuppgifter knutna till arbete i butik.
Intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Enklare sömnadskunskaper
Försäljningsvana, direktförsäljning konsument
Tillskärning, textilier
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Skriv Sundsvall i rubriken
E-post: jobb@ohlssonstyger.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sundsvall".
(org.nr 556220-8180)
Gesällvägen 1
)
863 41 SUNDSVALL
9634580