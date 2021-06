Extrajobb till Boozt - Boxflow Staffing Syd AB - Lagerjobb i Ängelholm

Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Ängelholm2021-06-27Om BoxflowBoxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow växer snabbt och beräknas 2021 omsätta över 100 miljoner och vara fler än 150 anställda.2021-06-27Vi söker lagerarbetare för ett spännande extrajobb hos vår nya kund Boozt. Kunden är verksamma i kläd- och modebranschen, främst via e-handel och står nu inför en spännande framtid med hög tillväxt. Vi söker därav duktiga medarbetare som vill vara med och utvecklas med både oss och Boozt. Arbetstiderna varierar under alla veckans dagar. Både dag, kväll och nattarbete förekommer.Vi tror att detta passar dig bra som studerar eller har annat arbete på minst 50%. Du behöver vara tillgänglig för arbete 2-3 dagar i veckan, vilket senare kan leda till utvecklingsmöjligheter hos både kund och oss.Som lagerarbetare på Boozt kommer du arbeta på deras toppmoderna lager, även kallat världens största Autostore-anläggning. Där dina arbetsuppgifter till största del kommer bestå av orderplock, packning, returhantering och truckkörning. Där du ständigt arbetar för att ni tillsammans ska uppnå och överträffa uppsatta mål.Profil & bakgrundFör att lyckas i arbetet söker vi dig som har ett prestigelöst förhållningssätt, är positiv, effektiv och ordningsam. Vi tror att detta passar väl för dig som är engagerad, en lagspelare och flexibel då arbetsuppgifterna kan variera. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vi ser gärna att du har:Körkort BLagererfarenhetStämmer detta in på dig så har vi en otroligt spännande tjänst som väntar på dig!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-14Boxflow Staffing Syd AB5832046