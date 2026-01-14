Extrajobb till barn kund i centrala Kalmar
Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent till en av våra barn kunder boendes i centrala Kalmar.
På kunds önskemål söker vi en kvinnlig personlig assistent i åldern 20-50 år.
I jobbet innebär det att du hjälper vår kund med allt i vardagen. Kunden är ett barn som kräver mycket aktivering och stimulans och mycket utav din arbetstid kommer att innebära att du gör aktiviteter tillsammans med flickan. Du är påhittig och ansvarsfull då arbetet kräver att du tar mycket eget ansvar och initiativ. Vi ser även att du är inkännande, påhittig, anpassningsbar och full med energi.
Kunden har ingen kommunikation så det krävs att du som assistent är extra lyhörd och har erfarenhet eller är intresserad av att lära dig tecken som stöd.
Som assistent jobbar du i kundens hem och behöver därför vara lyhörd och arbeta aktivt utifrån kundens behov och önskemål.
Kunden går i skolan på dagtid så här kommer du att jobba främst kvällar och helger, men också extra vid behov på lov och helgdagar.
Du som söker kan även ha en annan sysselsättning under dagtid och kombinera med detta arbete.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning/erfarenhet är meriterande.
Du som söker är positiv, initiativtagande, anpassningsbar, ansvarsfull och behärskar det svenska språket.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning
Omfattning: Extra vid behov
Arbetstid: Främst kvällar och helger
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 28/2-2026
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Magda Fahlén | 010 130 34 46 | magda.fahlen@frosunda.se
