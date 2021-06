Extrajobb/studentjobb till Ica, Coop, Willys i Borås - Svenska Storesupport Bemanning AB - Säljarjobb i Borås

Svenska Storesupport Bemanning AB / Säljarjobb / Borås2021-06-282021-06-28Vi erbjuder personal till välkända butikskedjor inom dagligvaru- och sällanköpshandeln vid akut eller planerat behov. Du kommer ha en viktig roll i vårt team där vi stöttar våra kunder som exempelvis Coop & ICA i Borås med omnejd. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:KassaarbeteVaruplockFörbutikKundserviceVaruexponeringInventeringPersonliga egenskaper/kvalifikationerSom butiksmedarbetare är du Storesupports ansikte utåt. I den rollen vill vi att du visar engagemang, arbetsvilja och initiativförmåga. När du arbetar ute i våra kunders butiker finner du dig snabbt i din roll och agerar enligt vår standard. Du har god känsla för service och gillar att arbeta snabbt i ett högt tempo.Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från livsmedelsbutiker och har arbetat med varuplock samt kassaarbete.AnställningsformDu som student förväntas kunna arbeta minst 2 dagar i veckan. Arbetstiderna är varierande och styrs av de bokningar som kommer in från våra kunder. Detta innebär att du ska kunna arbeta vardagar och helger, både dag- och kvällstid.Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Vi är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 2 000 medarbetare. Storesupport ingår i Svensk Handel och har kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. www.storesupport.se Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.Är du intresserad?Bli en Storesupportare och sök tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Har du några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss på 031-743 82 90.Varmt välkommen!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-09Svenska Storesupport Bemanning AB5834770