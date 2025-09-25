Extrajobb som terminalarbetare på Postnord - Örebro
2025-09-25
Dina arbetsuppgifter
Som terminalarbetare på Postnords terminal i Örebro kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att plocka och bära kartonger samt ordrar som ska skickas iväg runtom i landet. Du placerar kartongerna och det som ska skickas iväg på pallar.
Arbetet innefattar fysisk aktivitet där du kommer röra på dig, bära mycket och allmänt vara igång under arbetspassen. Arbetsuppgifterna är repetitiva och kan upplevas som monotona, där du till mångt och mycket gör samma sak.
För att trivas i rollen hos oss tror vi att du uppskattar både aktivt arbete och ett strukturerat, systematiskt arbetssätt.
Du kan också komma att hjälpa till med andra uppgifter på terminalen när det behövs.
Postnords terminal ligger på adressen Vältgatan 4, Pilängens industriområde.
Arbetstider och omfattningPassen hos Postnord just nu ser ut som följer:
Morgonpass - 05:15-08:30.
Nattpass - 02:00-08:00.
Övriga tider och pass kan förekomma.
Tjänsten är ett extrajobb som passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Vi ser gärna att du kan arbeta minst två vardagar i veckan.
Du lägger dig tillgänglig vecka för vecka i samråd med ansvarig teamledare - utifrån både dina möjligheter och kundens behov. Inbokning sker ofta med kort varsel, vilket innebär att du kan få besked dagen innan eller samma dag om du ska jobba eller ej. Därför ser vi gärna att du är flexibel och förväntar dig arbetspass dagarna du lagt dig tillgänglig.
Start för tjänsten är omgående.
Personliga egenskaper Vi söker dig som kan leverera hög kvalitet och noggrannhet samtidigt som du håller ett högt tempo.
Det är viktigt att du trivs med att arbeta självständigt och inte har något emot att ta eget ansvar.
Vi letar även efter dig som har energi, vill komma till arbetsplatsen positiv och laddad, för att bidra till ett bra arbete.
Kapabel att arbeta fysiskt då arbetet innebär många lyft samt att stå upp under hela arbetspasset.
Vikt kommer även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.
Krav För att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Eftersom säkerhetsgenomgångar, säkerhetsregler och arbetsplatsintroduktion sker på svenska behöver du behärska svenska språket.
Om oss
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
