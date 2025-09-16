Extrajobb som terminalarbetare på natten i Helsingborg!
Är du student och vill ha ett aktivt extrajobb vid sidan av dina studier? Gillar du att arbeta i en fartfylld miljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Just nu söker vi studenter till ett långsiktigt uppdrag på stor terminal i Helsingborg. Som terminalarbetare på detta uppdrag arbetar du tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat team. Vår kund är ett stort och välkänt företag inom speditionsbranschen som ständigt växer och utvecklas.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
• Sortering och hantering av paket
• Lasta och lossa gods
• Mottagning och scanning av försändelser
• Truckkörning vid behov
Arbetstider:
Passen är vanligtvis förlagda mellan 23-06:30 på vardagar, men kan variera. Därför är det viktigt att du är flexibel med din tillgänglighet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
• Är noggrann och effektiv
• Är en lagspelare och bidrar till teamets gemensamma målKvalifikationer
• Studerar minst 50 % i minst två år framöver eller har ett annat jobb på minst 80%
• Tillgänglig minst två vardagar i veckan
• Talar och skriver flytande svenska
• Truckkort meriterande
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
