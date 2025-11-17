Extrajobb som terminalarbetare i Partille
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Brevbärarjobb / Göteborg Visa alla brevbärarjobb i Göteborg
2025-11-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du få ett avbrott från dina studier genom ett aktivt extrajobb? Trivs du med sorterings- och terminalarbete eller är nyfiken på arbetet? Om så är fallet kan detta vara det perfekta extrajobbet för dig!
Vi söker drivna och engagerade medarbetare som vill arbeta som terminalarbetare hos vår kund i Partille. Du blir anställd av oss på StudentConsulting, men arbetar som uthyrd konsult ute hos kunden.
Som terminalarbetare ansvarar du för den manuella sorteringen av brev på kundens terminal. Arbetet kräver noggrannhet, fokus och förmåga att prestera i ett högt tempo för att flödet ska fungera smidigt. Rollen kombinerar både praktiska och strukturerade moment - du arbetar fysiskt med sortering samtidigt som du följer tydliga rutiner och plocklistor för att säkerställa korrekt hantering.
Tjänsten är under december månad med arbetstid kl. 07-10 måndag-fredag. Vi ser gärna att du kan jobba samtliga dagar i veckan. Då tjänsten är på deltid krävs det att du har en annan sysselsättning om minst 50%, vilket kan vara studier, arbete eller pension. Start sker i slutet av november/början av december och inleds med en betald upplärning i arbetsuppgifterna.
DETTA SÖKER VI
Som person är du ansvarsfull, noggrann och lösningsorienterad. Du arbetar effektivt och har hög arbetskapacitet. Du är en person som trivs i ett fartfyllt arbete och har god förmåga att strukturera ditt arbete.
Utöver detta är det krav på:
• Gymnasieexamen
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, vilket kan vara studier, ett annat arbete, eller pension.
I denna process genomför vi utdrag av belastningsregistret.
Platserna tillsätts löpande, så du är välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Alex goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9609046