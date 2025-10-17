Extrajobb som terminalarbetare - Helsingborg
2025-10-17
Publiceringsdatum2025-10-17
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och söker ett aktivt extrajobb? Just nu söker vi flera medarbetare till vår kunds terminal i Helsingborg. Hos vår kund får du chansen att arbeta i ett högt tempo tillsammans med engagerade kollegor i en miljö som präglas av laganda och variation.
Som terminalarbetare kommer du att arbeta på flexibla arbetstider, vilket kan innebära förmiddags-, eftermiddags- eller kvällspass beroende på kundens behov. Arbetet är schemalagt måndag-fredag samt söndag, vilket gör det till en flexibel möjlighet för dig som vill jobba extra vid sidan av studier eller annat arbete.Dina arbetsuppgifter
Sortering och scanning av paket
Lastning och lossning av gods (manuellt)
Hantering av emballage
Manuell lastning av paket till budbilar
Profil & bakgrund
Vi söker dig som har en positiv inställning, är noggrann och trivs med fysiskt arbete. Du behöver vara flexibel, då arbetspassen kan vara både schemalagda och med kort varsel. Som person är du punktlig, strukturerad och van vid att ta eget ansvar. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av terminalarbete.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tillgänglig för arbete 2-3 dagar i veckan
B-körkort
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
