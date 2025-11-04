Extrajobb som Skrotoperatör & Lagerarbetare
2025-11-04
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Bli vår nya Skrotoperatör - Hjälp oss driva den cirkulära ekonomin i Tenhult!
Är du självgående, kvalitetsmedveten och redo att axla en nyckelroll i återvinningsbranschen? Skrotify söker nu drivna Skrotoperatörer som extrapersonal till vår anläggning i Tenhult!
Om rollen
Som Skrotoperatör hos Skrotify är du spindeln i nätet när det gäller hantering, sortering och bearbetning av metallskrot. Du är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla ett effektivt materialflöde och leverera hög sorteringskvalitet. Vi ser dig som en viktig del av vårt team som bidrar till både kundnöjdhet och Skrotifys miljöriktlinjer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta brett och varierat på anläggningen, vilket inkluderar:
Sortering och bearbetning av inkommande metallskrot enligt våra kvalitets- och miljökrav.
Lastning och lossning av material med truck.
Kundservice: Att ge god service och hantera viss kundkontakt vid inlämning av skrot.
Administration: Enklare arbete i Skrotify Portal för att registrera flöden. Att säkerställa ett nära samarbete med logistik och inköp för optimala flöden.
Vem vi tror att du är - Dina Superkrafter (Kompetenser)
Vi söker dig som drivs av att se resultat i det dagliga, operativa arbetet. Du är snabbfotad och beslutsför och tvekar inte att agera när uppgifter behöver lösas. Du är en lyhörd kollega som bygger förtroende internt.
Kärnkompetenser:
Självgående: Du tar ansvar, strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer
vidare.
Kvalitetsmedveten: Du är noggrann, strukturerar arbetet och är mån om att uppnå
hög sorteringsgrad.
Samarbetsförmåga: Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt och löser konflikter konstruktivt.
Stödkompetenser vi värdesätter:
Beslutsam: Du fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, även under tidspress.
Problemlösande Analysförmåga: Du har förmåga att identifiera problem och ta fram lösningar relaterade till materialhantering.
Serviceinriktad: Du anstränger dig för att hjälpa kunder och kollegor.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: hr@skrotify.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan". Arbetsgivare Skrotify Filial
(org.nr 516413-9247)
Verkstadsvägen 24 (visa karta
)
561 61 TENHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR / Personalansvarig & Vice VD
Olivia Elm olivia@skrotify.se 0105558877 Jobbnummer
9588108