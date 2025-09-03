Extrajobb som Scenbyggare/Stagehands i Umeå

Hump AB / Grovarbetarjobb / Umeå
2025-09-03


Just nu söker vi extrapersonal för scenbygge och stagehands i Umeå. Start omgående.

Vi ser gärna att du inte är skygg för att det ibland förekommer tunga lyft, att du är lyhörd, håller tider, glad och trevlig. Om du har erfarenhet så är det ett plus men inget måste.

Du ska ha fyllt 18 år för att söka pga arbetsmiljöverkets krav gällande tunga lyft samt arbetstider.

Hump AB grundades i Umeå för 15 år sedan och har de senaste åren växt och finns nu i flera städer.

Vår vision är att kulturen ska vara tillgänglig för alla. Det efterlever vi genom att hjälpa arrangörer med bemanningen kring sina event.

Vi jobbar alltid i team och under handledning så vi lägger stor vikt vid att du ska kunna ta instruktioner och vara en lagspelare.

Att jobba med kultur där vi bygger upp tillfälliga produktioner innebär att jobbet måste vara klart inom en viss tid. Därför är det viktigt att du kan hålla avtalade tider. Jobbet är på timmar efter behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hump AB (org.nr 556809-5151)

Kontakt
Vice VD
David Ålstig
david@humpab.se
0702968221

Jobbnummer
9489931

