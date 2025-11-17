Extrajobb som rekryteringsassistent till Poolia Östergötland!
2025-11-17
Älskar du snabba puckar, tempo och att arbeta i en händelserik miljö? Trivs du i att arbeta med många kontaktytor och med att bidra till nöjda kunder, kandidater och konsulter? Då behöver vi dig! Vi stärker nu upp Linköpingskontoret med en Rekryteringsassistent på timmar ca 2 dagar i veckan, som vill komplettera studierna med erfarenhet.
Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Rollen kommer att kombinera administration med sociala kontakter. I din roll kommer du att vara ett stöd till Konsultchef och researcher i en spännande, fartfylld och föränderlig vardag. Vårt mål är att tillsätta rätt person på rätt plats och du blir en del i att finna de bästa kandidaterna till våra spännande tjänster.
Du växer in i dina arbetsuppgifter och får göra mer och mer av rekryteringsprocessen för att hitta nya fantastiska kandidater. Att skriva annonser, göra urval av kandidater genom CV-granskning, telefonintervjuer, inbokning av intervjuer kommer vara en del av ditt arbete. Att administrera ansökningar och övrigt högt som lågt är också något som du kommer stötta oss med. Efter en tid kan det även tillkomma att hålla intervjuer. I helheten hjälper till där det behövs och gör det alltid med grundtanken att vi ska vinna hem affären och ge en bra kandidatupplevelse.
Vem är du?
Vi söker dig som är student och helst i början av dina studier. Har du tidigare praktiserat eller sommarjobbat inom rekrytering och bemanning är det meriterande. Rollen passar dig som vill lära dig mer om branschen och dessutom få bli del i vår tillväxt.
För att trivas i rollen bör du vara tävlingsinriktad och prestigelös. Du har mycket energi och drar dig inte för att uppsöka kontakter eller hugga i där det behövs. Du är professionell ut i fingerspetsarna och mycket serviceinriktad och ställer upp när det behövs. Du bör dessutom vara noggrann och arbetar fokuserar, även under mer hektiska perioder. Flexibel och social är två egenskaper vi värderar mycket högt.
Vi ser att du har god systemvana och har lätt för att sätta dig in i nya system.
Om verksamheten
Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid. Ersättning
