Extrajobb som receptionist i Gävle
2026-03-09
Brinner du för att leverera hög service och har ett genuint intresse för att hjälpa människor? Har du ett högt engagemang och ett positivt förhållningssätt till arbetsuppgifter du sätter dig in i och utför?
Vi söker nu dig som vill arbeta extra som receptionist och som har studier eller ett annat arbete på minst 50%, du måste kunna uppvisa intyg på detta. Studierna ska fortsätta även höstterminen 2026. Du har ett flexibelt schema och ska kunna hoppa in och jobba extra med kort varsel. Arbetstiderna är vardagar 07.30-16.00. För rätt person finnns möjlighet att jobba mer under sommaren.
Som receptionist erbjuds du möjligheten till att arbeta och utvecklas i ett företag med en hög ambitionsnivå där service till kunden är det viktigaste av allt. Du blir en del av ett team som tillsammans hjälper varandra med att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen för kunden. Rollen som receptionist är oerhört varierande. Du ska uppskatta att arbeta i ett högt tempo och kunna arbeta efter eget beslutsfattande och ägarskap, men du ska också kunna trivas i ett lugnare arbetstempo.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men hyrs ut till vår kund.
Exempel på arbetsuppgifter:
Välkomna besökare och kollegor i receptionen med en service på hög nivå
Ta emot beställningar av kontorsmaterial, frukost och catering
Duka fram och plocka undan efter fruksot
Svara i telefon, hantera mejl, boka mötesrum, skriva in besökare och producera passerkort/lånekort
Hantera felanmälningar och alltid ligga steget före kunden
Vara behjälplig och lyhörd gällande den dagligen driften i kontakten med kunden.
Säkerställa att lokalerna är i toppskick för medarbetare och besökare.
DETTA SÖKER VI
Detta söker vi:
Vi söker dig som är 18 år fyllda, arbetar eller studerar om minst 50%. Du behärskar det svenska språket obehindrat i såväl tal som skrift och är bekväm med att prata engelska. Det är viktigt att du - både för din egen och andras säkerhet - kan göra dig förstådd i kontakt med andra samt att du kan läsa och förstå skriftliga instruktioner på både svenska samt engelska.
Som person ser vi att du är lyhörd, trygg i dig själv och har en positiv inställning till livet. Du är i grunden en serviceinriktad person med en god förmåga till att bygga såväl relationer som att skapa en trivsam och välkomnande atmosfär. Du strävar efter att hålla ordning och struktur i ditt arbete, har ett prestigelöst förhållningssätt och ser utmaningar som möjligheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Observera att urval sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart vi hittat rätt kandidat. För mer frågor om tjänsten vänligen kontakta team Gävle! Varmt välkommen!
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
802 50 GÄVLE Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
