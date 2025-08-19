Extrajobb som Receptionist hos Noba Bank
2025-08-19
Är du student och vill jobba extra? Är du en person som älskar att leverera den bästa servicen och vill jobba i en bred och ansvarstagande roll som Receptionist? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Vi söker nu en Receptionist till NOBA Bank som vill arbeta extra vid behov.
Om NOBA Bank
Nordax är en svensk bank som sedan starten 2003 vuxit till att idag ha mer än 300 000 kunder på fyra olika marknader. Nordax Bank är ett bolag med snabba beslutsvägar och högt tempo som är på väg mot att bli Nordeuropas ledande specialistbank.
Nordax Bank ägs idag av Nordic Capital Fund VIII/IX och Sampo. Sedan januari 2019 är Svensk Hypotekspension ett helägt dotterbolag till Nordax Bank och 2021 förvärvade de även Bank Norwegian och heter gemensamt NOBA Bank group.
På huvudkontoret i Stockholm verkar cirka 450 medarbetare som tillsammans arbetar med bankens ledstjärna och kärnkompetens - ansvarsfull kreditgivning. Det är Noba Banks framgångsfaktor, en källa till stolthet och en av de viktigaste beståndsdelarna i arbetet med att skapa Nordens ledande specialistbank. Grunden utgörs av motiverade och drivna medarbetare. Genom närvarande och coachande ledare skapar Noba Bank ett kreativt arbetsklimat där eget ansvar står i centrum, eftersom det är medarbetarna som gör Noba Bank.
Noba Bank tror på allas förmåga att växa, utvecklas och utmana sig själv, detta samtidigt som det ska vara kul på vägen.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Huvudsakliga uppgiften är att hålla receptionen öppen och bemannad samt att säkerställa att inga obehöriga tar sig in. Receptionen är öppen måndag - fredag mellan 08:00 och 17:00, med lunchstängt mellan 12.00-13.00. Under sommarmånaderna stänger receptionen 16.00.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Ta emot och skriva in besökare enligt direktiv samt välkomna personal.
Se till att foajé och entré är trivsam och iordningställd.
Ansvara för att konferensrum och pentry i receptionsområdet ser fint och trivsamt ut samt att glas, muggar och övrigt finns på plats.
Se till att digitala verktyg är fungerande och står prydligt i konferensrummen samt att whiteboard är avtorkade.
Hjälpa till med beställningar av catering samt att duka fram och plocka bort.
Beställa transporter, taxi och bud mm.
Interna administrativa uppgifter så som tex boka konferenser, middagar, beställa inköp inför avtackningar och fika.
Kontakt med leverantörer och underentreprenörer
Påfyllning av kaffe och te i reception samt hantering av kaffemaskiner
Hantering av passeringskort och larm
Packa goodiebags till nyanställda samt kontrollera att detta fylls på/inte tar slut.
Beställning av förbrukningsmaterial som kaffe/te etc. i dialog med Floor Host.
Se över förfrågningar från IT om förändringar som ska utföras kopplat till receptionen
Om dig
Du kommer att vara Noba Banks ansikte utåt och det är därför viktigt att du är en glad person som sprider trevlig energi runt dig. Som person är du serviceinriktad, strukturerad och kommunikativ. Känslan för service kommer naturligt för dig. Det krävs också att du har en bra samarbetsförmåga för att kunna stötta resterande del av teamet.Du trivs att arbeta med varierande arbetsuppgifter, du har en förmåga att se vad som behövs göras och kan ta egna initiativ på kontoret. Du älskar att leverera den bästa servicen, är lyhörd och har ett sinne för detaljer.Svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.
Denna tjänst är perfekt för dig som studerar och är flexibel för att hoppa in extra vid behov på kort varsel!
Vad Noba Bank erbjuder dig
Hos Noba Bank kommer du få vara en del av ett spännande och internationellt bolag! Du kommer bli del av en företagskultur som präglas av nytänkande och framåtanda samt en atmosfär som är varm och inbjudande och där man lyssnar på varandra. Noba Bank värnar om deras anställda och arbetsmiljön.Övrig information
Start: OmgåendeOmfattning: Extra vid behov - bemanning tillsvidare. Placering: Noba Banks huvudkontor på Torsplan, Stockholm.Lön: Enligt ö.k.
Finner du tjänsten som Receptionist hos NOBA/Nordax intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
