Extrajobb som personlig assistent till flicka på Söder
Ta chansen och sök detta meningsfulla extrajobb!
Sonja är 11 år och är en lugn och glad tjej som tycker om att vara nära människor, gå på promenad och mysa. Sonja älskar vatten och att bada i bassäng är en favoritsyssla. Hon kan inte gå eller förflytta sig självständigt och behöver därför praktisk hjälp med det mesta i vardagen. I uppdraget ingår hjälp vid exempelvis matning, klädbyten och hygien. Du blir hennes viktiga stöd i alla moment!
I arbetet ingår andningsgymnastik, träning och att stärka muskulaturen. Sonja har inget talande språk utan kommunicerar med ljud och kroppsspråk. Att kunna tolka kroppsspråket är därför viktigt! Jobbet innebär även övervakning av allmäntillstånd och epilepsi.
Tidigare erfarenhet är inget krav, men vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom vård- och omsorg eller som barnskötare. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har ett genuint intresse för att lära känna kunden och har ett lyhört förhållningssätt. Vi vill gärna att du som söker ska se det här jobbet som långsiktigt då vi värdesätter kontinuitet. Om du känner igen dig i beskrivningen är det kanske dig vi söker!
Var: Södermalm
Anställningsform: Behovsanställning/Visstidsanställning (schemarad)
Arbetstider: Måndag kl. 15-21, tisdag kl. 15-18, fredag kl. 15-19
Att arbeta på God Assistans innebär:
• God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
• Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR.
Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
