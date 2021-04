Extrajobb som orderplockare till Nelly.com med start omgående - - Svenska Storesupport Bemanning AB - Lagerjobb i Falkenberg

Svenska Storesupport Bemanning AB / Lagerjobb / Falkenberg2021-04-152021-04-15Nelly.com är en ledande aktör inom Online Fashion Retail och är verksamma på över 14 marknader med störst fokus på Norden. Nelly.com och NLYMan.com är en del av Qliro Group AB som är Nordens ledande e-handelskoncern.Uppdraget sträcker sig som längst fram till och med augusti då lagret kommer att flytta till Borås.Som lagermedarbetare på Nelly kommer din huvudsakliga arbetsuppgift bestå av orderplock. Till din hjälp i orderplocket kommer du att använda en handdator och du kommer att ta dig runt med en vagn på lagret och plocka flertalet ordrar samtidigt. Nelly är verksamma i kläd- och modebranschen vilket innebär att du plockar och packar du allt från kläder till skor. Arbetet är väldigt aktivt, en vanlig dag går du omkring två mil.ArbetstiderArbetet är främst förlagt under vardagar med måndagar, tisdagar och onsdagar som största dagarna. Arbetstiderna är under dagtid kl. 06:00-15:00/07:00-16:00. Arbete under kvällstid samt helg kan förekomma. Vi ser att du vill och kan jobba cirka 2 dagar/vecka. Under sommaren ser vi att du vill och kan arbeta upp till heltid. Du kommer i samråd med vår ansvariga teamledare lägga dig tillgänglig vecka för vecka. Start för tjänsten är omgående och inleds med två dagars betald utbildning.Personliga egenskaper/kvalifikationerVi söker dig som trivs med att arbeta i högt tempo, samt är bekväm med att arbeta självständigt. Du har förmågan att kombinera ditt höga tempo med en stor noggrannhet. Du är resultatinriktad och trivs med att jobba mot uppsatta mål. Jobbet som orderplockare innebär att du måste vara uthållig och trivas med ett fysiskt och aktivt jobb samt ha förmågan att hela tiden hålla tempo och fokus uppe.Storesupports värdegrund vilar tungt på tre nyckelord - engagemang, kunskap och kvalitet - tre värdeord som är styrande i våra beslut, kommunikation och dagliga handlingar. Viktiga ord som vi vill ska lysa igenom hos alla våra medarbetare. För att vi ska trivas ihop ser vi också att du har en bra och positiv inställning till arbetet samt god attityd mot andra.För att anställas samt vara anställd i denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Exempel på annan huvudsaklig sysselsättning är studier på minst halvfart (50%), annat arbete där du är garanterad arbete minst 50%, eget företag eller elitidrottare. Du kommer behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Storesupport är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 2 000 medarbetare. Svenska Storesupport Lager & Logistisk AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och anslutet till Kompetens­företagen via Almega. www.storesupport.se Är du intresserad?Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du intresse för tjänsten ansöker du via denna sida, vi tar inte emot ansökningar via mejl.Varmt välkommen!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-13Svenska Storesupport Bemanning AB5694367