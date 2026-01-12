Extrajobb som Merchandiser - Kristianstad med omnejd
SRB gruppen AB / Butikssäljarjobb / Kristianstad Visa alla butikssäljarjobb i Kristianstad
2026-01-12
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SRB gruppen AB i Kristianstad
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Karlshamn
, Tomelilla
eller i hela Sverige
Vill du ha ett aktivt och flexibelt extrajobb där du får arbeta med kända varumärken i butik? Trivs du med eget ansvar och gillar att se resultat av ditt arbete? Då kan rollen som merchandiser vara perfekt för dig!
Att jobba hos oss! - SRB Retail House
Som merchandiser hos SRB Retail House ansvarar du för att butikshyllorna alltid är välfyllda och att produkterna exponeras på ett säljande sätt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Påfyllning och skötsel av varor
Kontroll av skyltning och omexponering vid behov
Beställning av varor och uppföljning av lagerstatus
Kontakt med butikspersonal och säkerställande av butikens behov
Arbeta självständigt i butik och eventuellt besöka flera butiker under en dag
I denna roll är frihet under ansvar viktigt - du planerar och genomför ditt arbete självständigt men har alltid stöd från din områdesansvariga och andra stödfunktioner på SRB Retail House.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill arbeta ca 5h per vecka fördelat på måndag, torsdag & fredag, utöver detta får du arbeta extra i vår vikariepool. Start för tjänsten är omgående.
För att trivas i rollen ser vi att du:
Har ett intresse för dagligvaruhandeln och gillar ett fysiskt aktivt arbete
Är lösningsorienterad, kommunikativ och arbetar effektivt i högt tempo
Trivs med att arbeta självständigt och byta miljö under arbetsdagen
Är morgonpigg - vi startar arbetsdagarna tidigt på morgonen
Har körkort och tillgång till egen bil då du kommer att besöka butiker i Kristianstad, Bromölla, Fjälkinge och Åhus
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete i butik eller inom dagligvaruhandeln
Vad vi erbjuder
Lön enligt Handels kollektivavtal
Milersättning - start och slut vid hemmet
Betald restid mellan butiker
Praktisk utbildning i butik vid start
Om SRB Retail House
Vi på SRB Retail House hjälper dig att vinna slaget i butik. Vi har 30 års erfarenhet av att stödja varumärken och handel att nå sina shoppers där köpbeslutet fattas. Hos oss får du en partner med djup insikt om betydelsen av relationen mellan varumärket och handeln. Du får en partner som förstår nyanserna mellan en shopper och en konsument och vad som driver försäljning både in och ut ur butik.
Vi har lång erfarenhet av att jobba med både riktade insatser i utvalda butiker till omfattande upplägg för hela den svenska och nordiska marknaden. Med oss som leverantör får du lösningar som enkelt kan skalas upp och ner och anpassas för olika marknader och butiksformat. 2023 gick Retail House och SRB Gruppen samman, vilket placerar oss som en av Sveriges största byråer inom Trade- och Shopper Marketing i Norden.Publiceringsdatum2026-01-12Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sökord: varuplock, varuplockare, service, butiksbiträde, butikssäljare, butiksmedarbetare, butiksarbete, extrajobb
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Srb Gruppen AB
(org.nr 556608-7382) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SRB Retail House Jobbnummer
9679359