Extrajobb som lagermedarbetare!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker nu engagerade och flexibla konsulter till vår kund i Arendal. Är du intresserad av ett fysiskt arbete i en härlig miljö kan detta vara jobbet för dig!
Hos vår kund blir du en del av en verksamhet med flera avdelningar och många kollegor, där teamwork, noggrannhet och tempo står i fokus. I rollen kommer du bland annat att plocka och packa ordrar.
Tjänsten är på deltid och arbetstiderna är förlagda på dagtid:
Måndagar 07-17
Tisdagar-torsdagar 07-16
Fredagar 07-15
Du förväntas vara tillgänglig 2-3 pass per vecka men i perioder kan det bli mer samt att extra arbetspass kan förekomma med kort varsel. Vi ser därför positivt på om du är flexibel och har möjlighet att hoppa in vid behov. Uppdraget startar omgående.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
har studier eller annat arbete på minst 50 %
är flexibel och kan arbeta minst 2-3 pass/vecka
har god fysik och trivs med ett aktivt och fysiskt arbete
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
är noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig
Som person har du en positiv inställning, gillar att arbeta i ett högt tempo och bidrar till en god laganda.
Urval och tillsättning sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
John Bunyans Väg 2 (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Agnes Sterner goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
10005793